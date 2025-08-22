Картофельное пюре станет пышным, как суфле — всё из-за одного действия, которое все игнорируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Картофельное пюре кажется самым простым гарниром, но результат у всех разный: у одних — нежное и лёгкое, у других — липкая масса. Секрет воздушного пюре скрыт в одном необычном шаге — добавлении кипятка.

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельное пюре

Какой картофель выбрать

Для идеального пюре подходят сорта с высоким содержанием крахмала — например, "Ред Скарлет" или "Адретта". Они лучше развариваются и дают мягкую, воздушную текстуру.

Важные шаги приготовления

  1. Варите картофель в кожуре — так крахмал сохранится внутри клубня.

  2. Слейте воду, оставив примерно стакан кипятка для дальнейшего использования.

  3. Очистите горячий картофель и пропустите его через пресс или сито. Никогда не используйте блендер — он превращает пюре в клейкую массу.

Лайфхак с кипятком

Добавьте немного кипятка, оставшегося после варки. Горячая вода активирует крахмал, благодаря чему пюре становится гладким и однородным.

Только после этого введите тёплое молоко и сливочное масло, постепенно взбивая венчиком до пышной текстуры.

Советы для идеального результата

  • Если пюре получается суховатым, подогрейте молоко и добавляйте его небольшими порциями.

  • Соль лучше вносить в конце, чтобы картофель не выделял лишнюю влагу.

  • Дайте готовому пюре постоять под крышкой 2-3 минуты — оно "дойдёт" и станет ещё нежнее.

Этот метод делает пюре лёгким и воздушным. Даже те, кто десятилетиями готовил его по-старинке, будут приятно удивлены разницей.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
