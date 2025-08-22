Этот пирог исчез быстрее, чем остыл: манник без муки, который влюбляет с первого кусочка

Сочный, с хрустящей корочкой и лёгкой кислинкой — этот манник готовится быстрее, чем закипает чайник. Никакой муки, минимум ингредиентов и максимум вкуса.
Идеальный баланс сладости и цитрусовой свежести делает пирог универсальным. Даже те, кто обычно равнодушен к сладкому, не смогут устоять.
джем лимонный или апельсиновый — 300 г
манка — 100 г
яйца — 3 шт.
сахар — 2 ст. л.
орехи измельчённые — 30 г
ром — 2 ст. л. (или апельсиновый сок + ванильная эссенция)
соль — щепотка
сливочное масло — для смазывания формы
Отделите желтки от белков.
Взбейте желтки с сахаром до лёгкой пены.
Белки с солью взбейте в устойчивую пену.
В желтковую смесь добавьте джем, манку, орехи и ром, перемешайте.
Аккуратно введите белки, сохраняя воздушность.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму, присыпанную манкой.
Выпекайте 30 минут при 190°C.
Пирог слегка осядет, но внутри останется влажным и нежным.
Дайте манке "отдохнуть" 10 минут в джеме — так пирог не будет рассыпаться.
Усильте аромат чайной ложкой цедры или сбрызните готовый десерт цитрусовым соком.
Храните под плёнкой: на следующий день пирог станет ещё мягче.
Манник без муки — это быстрый, ароматный и очень простой пирог, который можно приготовить даже к неожиданному визиту гостей.
Манник — пирог из манной крупы.
