Этот пирог исчез быстрее, чем остыл: манник без муки, который влюбляет с первого кусочка

Еда

Сочный, с хрустящей корочкой и лёгкой кислинкой — этот манник готовится быстрее, чем закипает чайник. Никакой муки, минимум ингредиентов и максимум вкуса.

Манник на апельсиновом соке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Манник на апельсиновом соке

Секрет вкуса

Идеальный баланс сладости и цитрусовой свежести делает пирог универсальным. Даже те, кто обычно равнодушен к сладкому, не смогут устоять.

Ингредиенты

  • джем лимонный или апельсиновый — 300 г

  • манка — 100 г

  • яйца — 3 шт.

  • сахар — 2 ст. л.

  • орехи измельчённые — 30 г

  • ром — 2 ст. л. (или апельсиновый сок + ванильная эссенция)

  • соль — щепотка

  • сливочное масло — для смазывания формы

Приготовление

  1. Отделите желтки от белков.

  2. Взбейте желтки с сахаром до лёгкой пены.

  3. Белки с солью взбейте в устойчивую пену.

  4. В желтковую смесь добавьте джем, манку, орехи и ром, перемешайте.

  5. Аккуратно введите белки, сохраняя воздушность.

  6. Вылейте тесто в смазанную маслом форму, присыпанную манкой.

  7. Выпекайте 30 минут при 190°C.

Пирог слегка осядет, но внутри останется влажным и нежным.

Полезные советы

  • Дайте манке "отдохнуть" 10 минут в джеме — так пирог не будет рассыпаться.

  • Усильте аромат чайной ложкой цедры или сбрызните готовый десерт цитрусовым соком.

  • Храните под плёнкой: на следующий день пирог станет ещё мягче.

Манник без муки — это быстрый, ароматный и очень простой пирог, который можно приготовить даже к неожиданному визиту гостей.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
