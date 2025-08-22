Этот пирог исчез быстрее, чем остыл: манник без муки, который влюбляет с первого кусочка

Кулинары поделились рецептом воздушного манника без грамма муки

Сочный, с хрустящей корочкой и лёгкой кислинкой — этот манник готовится быстрее, чем закипает чайник. Никакой муки, минимум ингредиентов и максимум вкуса.

Манник на апельсиновом соке

Секрет вкуса

Идеальный баланс сладости и цитрусовой свежести делает пирог универсальным. Даже те, кто обычно равнодушен к сладкому, не смогут устоять.

Ингредиенты

джем лимонный или апельсиновый — 300 г

манка — 100 г

яйца — 3 шт.

сахар — 2 ст. л.

орехи измельчённые — 30 г

ром — 2 ст. л. (или апельсиновый сок + ванильная эссенция)

соль — щепотка

сливочное масло — для смазывания формы

Приготовление

Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахаром до лёгкой пены. Белки с солью взбейте в устойчивую пену. В желтковую смесь добавьте джем, манку, орехи и ром, перемешайте. Аккуратно введите белки, сохраняя воздушность. Вылейте тесто в смазанную маслом форму, присыпанную манкой. Выпекайте 30 минут при 190°C.

Пирог слегка осядет, но внутри останется влажным и нежным.

Полезные советы

Дайте манке "отдохнуть" 10 минут в джеме — так пирог не будет рассыпаться.

Усильте аромат чайной ложкой цедры или сбрызните готовый десерт цитрусовым соком.

Храните под плёнкой: на следующий день пирог станет ещё мягче.

Манник без муки — это быстрый, ароматный и очень простой пирог, который можно приготовить даже к неожиданному визиту гостей.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

