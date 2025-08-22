Этот салат выметают со стола первым: крабовая классика с остринкой, от которой не оторваться

Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат

Классический крабовый салат знаком каждому, но даже проверенные временем блюда могут удивлять. Стоит добавить всего один нестандартный ингредиент — и привычный вкус заиграет по-новому.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Необычное сочетание

Секрет — в моркови по-корейски и сыре. Их пряность и лёгкая острота соединяются с нежностью крабовых палочек и яиц, превращая обычный салат в блюдо с ярким характером.

Что понадобится

крабовые палочки — 200 г

морковь по-корейски — 200 г

яйца варёные — 4 шт.

сыр твёрдый — 140 г

майонез — 100 г

соль — по вкусу

По желанию можно добавить зелень, кусочки авокадо или заменить майонез смесью сметаны и горчицы.

Как готовить

Яйца нарезать кубиками. Крабовые палочки разделить вилкой на волокна. Сыр натереть на средней тёрке. Смешать ингредиенты в миске, добавив морковь вместе с маринадом. Ввести майонез порционно, чтобы салат не стал слишком влажным. Приправить солью, перемешать и охладить.

Как подать

Лучше всего выкладывать салат в хрустальную пиалу или на листья салата — так он смотрится эффектнее. Охлаждённое блюдо подчеркнёт свежесть ингредиентов и порадует гостей.

Салат с морковью по-корейски и сыром удивит сочетанием текстур: нежные яйца, сочные палочки, пряная морковь и сливочные нотки сыра. Он исчезнет со стола одним из первых и точно захочется приготовить снова.

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

