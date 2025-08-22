Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Этот салат выметают со стола первым: крабовая классика с остринкой, от которой не оторваться

Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
1:38
Еда

Классический крабовый салат знаком каждому, но даже проверенные временем блюда могут удивлять. Стоит добавить всего один нестандартный ингредиент — и привычный вкус заиграет по-новому.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Необычное сочетание

Секрет — в моркови по-корейски и сыре. Их пряность и лёгкая острота соединяются с нежностью крабовых палочек и яиц, превращая обычный салат в блюдо с ярким характером.

Что понадобится

  • крабовые палочки — 200 г

  • морковь по-корейски — 200 г

  • яйца варёные — 4 шт.

  • сыр твёрдый — 140 г

  • майонез — 100 г

  • соль — по вкусу

По желанию можно добавить зелень, кусочки авокадо или заменить майонез смесью сметаны и горчицы.

Как готовить

  1. Яйца нарезать кубиками.

  2. Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.

  3. Сыр натереть на средней тёрке.

  4. Смешать ингредиенты в миске, добавив морковь вместе с маринадом.

  5. Ввести майонез порционно, чтобы салат не стал слишком влажным.

  6. Приправить солью, перемешать и охладить.

Как подать

Лучше всего выкладывать салат в хрустальную пиалу или на листья салата — так он смотрится эффектнее. Охлаждённое блюдо подчеркнёт свежесть ингредиентов и порадует гостей.

Салат с морковью по-корейски и сыром удивит сочетанием текстур: нежные яйца, сочные палочки, пряная морковь и сливочные нотки сыра. Он исчезнет со стола одним из первых и точно захочется приготовить снова.

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.