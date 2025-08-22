Этот салат выметают со стола первым: крабовая классика с остринкой, от которой не оторваться

Классический крабовый салат знаком каждому, но даже проверенные временем блюда могут удивлять. Стоит добавить всего один нестандартный ингредиент — и привычный вкус заиграет по-новому.
Секрет — в моркови по-корейски и сыре. Их пряность и лёгкая острота соединяются с нежностью крабовых палочек и яиц, превращая обычный салат в блюдо с ярким характером.
крабовые палочки — 200 г
морковь по-корейски — 200 г
яйца варёные — 4 шт.
сыр твёрдый — 140 г
майонез — 100 г
соль — по вкусу
По желанию можно добавить зелень, кусочки авокадо или заменить майонез смесью сметаны и горчицы.
Яйца нарезать кубиками.
Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.
Сыр натереть на средней тёрке.
Смешать ингредиенты в миске, добавив морковь вместе с маринадом.
Ввести майонез порционно, чтобы салат не стал слишком влажным.
Приправить солью, перемешать и охладить.
Лучше всего выкладывать салат в хрустальную пиалу или на листья салата — так он смотрится эффектнее. Охлаждённое блюдо подчеркнёт свежесть ингредиентов и порадует гостей.
Салат с морковью по-корейски и сыром удивит сочетанием текстур: нежные яйца, сочные палочки, пряная морковь и сливочные нотки сыра. Он исчезнет со стола одним из первых и точно захочется приготовить снова.
