Солёные зеленые помидоры по-деревенски: хруст, аромат и никакой стерилизации

Если вам хочется попробовать настоящую закуску "из прошлого", обратите внимание на солёные зелёные помидоры с горчицей. Этот рецепт готовят без уксуса и стерилизации, а вкус получается хрустящий, пикантный и невероятно ароматный. Всё дело в молочнокислом брожении: именно оно превращает обычный рассол в натуральный маринад, который надолго сохраняет овощи свежими.
Такая засолка рассчитана на большой объём — от 5 кг помидоров. Поэтому лучше сразу взять ведро, широкую кастрюлю или деревянную кадку — получится настоящая "закуска для всех".
На 20 порций:
зелёные помидоры — 5 кг
чеснок — 100 г
укроп — 30 г
Для рассола (на 5 л воды):
сахар — 200 г
соль — 100 г
горчичный порошок — 50 г
перец чёрный горошек — 1 ч. л.
перец душистый горошек — 1 ч. л.
Возьмите некрупные зелёные томаты. Подойдут и те, что уже начали белеть, и поздние мелкие плоды. Каждый наколите шпажкой в районе плодоножки.
Чеснок очистите, разрежьте дольки вдоль. Укроп нарежьте крупно, а зонтики оставьте целыми. Если есть только свежая зелень — добавьте немного сухих семян.
Лучше всего использовать дубовую кадку или эмалированное ведро. В ёмкость уложите помидоры слоями, пересыпая каждый слой чесноком и укропом. Сильно не утрамбовывайте, чтобы овощи равномерно просолились. Дополнительно можно добавить листья смородины или вишни.
Вскипятите 5 литров чистой воды. Добавьте соль, сахар и специи. Перемешайте, затем остудите. В остывший рассол всыпьте горчичный порошок, предварительно просеянный через сито. Жидкость должна стать слегка золотистой и прозрачной.
Залейте подготовленные помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Сверху положите марлю или ткань, затем тарелку и груз — например, банку с водой.
Держите при комнатной температуре 2-3 дня, пока процесс брожения не запустится.
Затем переставьте тару в прохладное место ещё на 3-4 дня. В идеале — погреб, но подойдёт и балкон без резких перепадов температуры. Уже через неделю помидоры будут готовы, а аромат и хруст удивят даже тех, кто раньше не пробовал такую закуску.
