Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазерное омоложение в домашних условиях: преимущества, риски и реальные эффекты
Пьер де Кубертен создал олимпийские кольца как символ единства, а не континентов
Забытый секрет бабушки: добавьте немного сахара в варёный картофель — вкус детства вернется
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это

Солёные зеленые помидоры по-деревенски: хруст, аромат и никакой стерилизации

Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
Еда

Если вам хочется попробовать настоящую закуску "из прошлого", обратите внимание на солёные зелёные помидоры с горчицей. Этот рецепт готовят без уксуса и стерилизации, а вкус получается хрустящий, пикантный и невероятно ароматный. Всё дело в молочнокислом брожении: именно оно превращает обычный рассол в натуральный маринад, который надолго сохраняет овощи свежими.

Соленые зеленые помидоры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соленые зеленые помидоры

Такая засолка рассчитана на большой объём — от 5 кг помидоров. Поэтому лучше сразу взять ведро, широкую кастрюлю или деревянную кадку — получится настоящая "закуска для всех".

Что понадобится

На 20 порций:

  • зелёные помидоры — 5 кг

  • чеснок — 100 г

  • укроп — 30 г

Для рассола (на 5 л воды):

  • сахар — 200 г

  • соль — 100 г

  • горчичный порошок — 50 г

  • перец чёрный горошек — 1 ч. л.

  • перец душистый горошек — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей

Возьмите некрупные зелёные томаты. Подойдут и те, что уже начали белеть, и поздние мелкие плоды. Каждый наколите шпажкой в районе плодоножки.

Чеснок очистите, разрежьте дольки вдоль. Укроп нарежьте крупно, а зонтики оставьте целыми. Если есть только свежая зелень — добавьте немного сухих семян.

Укладка в тару

Лучше всего использовать дубовую кадку или эмалированное ведро. В ёмкость уложите помидоры слоями, пересыпая каждый слой чесноком и укропом. Сильно не утрамбовывайте, чтобы овощи равномерно просолились. Дополнительно можно добавить листья смородины или вишни.

Рассол

Вскипятите 5 литров чистой воды. Добавьте соль, сахар и специи. Перемешайте, затем остудите. В остывший рассол всыпьте горчичный порошок, предварительно просеянный через сито. Жидкость должна стать слегка золотистой и прозрачной.

Заливка и гнёт

Залейте подготовленные помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Сверху положите марлю или ткань, затем тарелку и груз — например, банку с водой.

Держите при комнатной температуре 2-3 дня, пока процесс брожения не запустится.

Финальный этап

Затем переставьте тару в прохладное место ещё на 3-4 дня. В идеале — погреб, но подойдёт и балкон без резких перепадов температуры. Уже через неделю помидоры будут готовы, а аромат и хруст удивят даже тех, кто раньше не пробовал такую закуску.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.