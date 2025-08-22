Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование Университета Флиндерса: апноэ во сне ухудшается по выходным
Алсу рассказала о поисках нового спутника после развода
Восстановление мышц после 50: необходимы растяжка и белок — бразильский профессор Аталла
US Open 2025: Итальянцы шокировали мир тенниса, доказав свою силу
Валь-ди-Фунес в Италии предлагают для пеших прогулок и зимнего отдыха
Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи
Титаник манит: частная экспедиция готовится к погружению — детали проекта
Превратить книги в арт-элемент можно, расставив их по цвету и размеру
Скандал в Лиге конференций, возмутивший даже президента Польши

Салат, который съедят первым: жареные кабачки и фета в маринаде

Жареные кабачки и помидоры стали основой салата с медово-лимонной заправкой
2:04
Еда

Этот салат легко готовится, но смотрится празднично и оригинально. Жареные кабачки придают блюду насыщенный вкус, а маринованная фета с мятой и лимоном добавляет пикантности и свежести. Отличный вариант для семейного обеда или летних посиделок на даче.

Салат с кабачками и маринованной фетой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с кабачками и маринованной фетой

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Кабачки — 800 г

  • Помидоры черри — 400 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Красный лук — 1 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Мёд — 1 ч. л.

  • Зира — 0,25 ч. л.

  • Сыр фета — 150 г

  • Свежая мята — 5 веточек

  • Хлопья чили — 0,5 ч. л.

  • Оливковое масло — по вкусу

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

1. Маринуем фету.

За сутки до приготовления нарежьте сыр кубиками и сложите в банку. Добавьте мяту, цедру лимона, хлопья чили и залейте оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрыло сыр. Закройте крышкой, встряхните и оставьте в холодильнике.

2. Обжариваем кабачки.

Нарежьте овощи длинными пластинами толщиной около 5 мм. Слегка смажьте оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.

3. Готовим заправку.

Смешайте в банке 3 ст. л. масла из-под маринованной феты, сок лимона, измельчённый чеснок, мёд и зиру. Встряхните, чтобы получилась однородная смесь.

4. Подготавливаем овощи.

Помидоры черри разрежьте пополам, лук — тонкими полукольцами.

5. Собираем салат.

На широкое блюдо выложите жареные кабачки, помидоры, лук и маринованную фету. Сбрызните приготовленной заправкой и сразу подавайте.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши
Еда и рецепты
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы
Остеопат назвал риски для здоровья при неправильной посадке за столом у школьников
Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
Политолог Ищенко заявил, что Зеленский останется ни с чем, когда потеряет власть
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.