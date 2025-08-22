Салат, который съедят первым: жареные кабачки и фета в маринаде

Этот салат легко готовится, но смотрится празднично и оригинально. Жареные кабачки придают блюду насыщенный вкус, а маринованная фета с мятой и лимоном добавляет пикантности и свежести. Отличный вариант для семейного обеда или летних посиделок на даче.
Кабачки — 800 г
Помидоры черри — 400 г
Лимон — 1 шт.
Красный лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Мёд — 1 ч. л.
Зира — 0,25 ч. л.
Сыр фета — 150 г
Свежая мята — 5 веточек
Хлопья чили — 0,5 ч. л.
Оливковое масло — по вкусу
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Маринуем фету.
За сутки до приготовления нарежьте сыр кубиками и сложите в банку. Добавьте мяту, цедру лимона, хлопья чили и залейте оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрыло сыр. Закройте крышкой, встряхните и оставьте в холодильнике.
2. Обжариваем кабачки.
Нарежьте овощи длинными пластинами толщиной около 5 мм. Слегка смажьте оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.
3. Готовим заправку.
Смешайте в банке 3 ст. л. масла из-под маринованной феты, сок лимона, измельчённый чеснок, мёд и зиру. Встряхните, чтобы получилась однородная смесь.
4. Подготавливаем овощи.
Помидоры черри разрежьте пополам, лук — тонкими полукольцами.
5. Собираем салат.
На широкое блюдо выложите жареные кабачки, помидоры, лук и маринованную фету. Сбрызните приготовленной заправкой и сразу подавайте.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.