Салат, который съедят первым: жареные кабачки и фета в маринаде

Жареные кабачки и помидоры стали основой салата с медово-лимонной заправкой

Этот салат легко готовится, но смотрится празднично и оригинально. Жареные кабачки придают блюду насыщенный вкус, а маринованная фета с мятой и лимоном добавляет пикантности и свежести. Отличный вариант для семейного обеда или летних посиделок на даче.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с кабачками и маринованной фетой

Ингредиенты (на 6 порций)

Кабачки — 800 г

Помидоры черри — 400 г

Лимон — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Мёд — 1 ч. л.

Зира — 0,25 ч. л.

Сыр фета — 150 г

Свежая мята — 5 веточек

Хлопья чили — 0,5 ч. л.

Оливковое масло — по вкусу

Соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

1. Маринуем фету.

За сутки до приготовления нарежьте сыр кубиками и сложите в банку. Добавьте мяту, цедру лимона, хлопья чили и залейте оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрыло сыр. Закройте крышкой, встряхните и оставьте в холодильнике.

2. Обжариваем кабачки.

Нарежьте овощи длинными пластинами толщиной около 5 мм. Слегка смажьте оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.

3. Готовим заправку.

Смешайте в банке 3 ст. л. масла из-под маринованной феты, сок лимона, измельчённый чеснок, мёд и зиру. Встряхните, чтобы получилась однородная смесь.

4. Подготавливаем овощи.

Помидоры черри разрежьте пополам, лук — тонкими полукольцами.

5. Собираем салат.

На широкое блюдо выложите жареные кабачки, помидоры, лук и маринованную фету. Сбрызните приготовленной заправкой и сразу подавайте.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

