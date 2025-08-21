Как убить свой нож за секунды: 5 врагов острого лезвия на кухне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Еда

Джеймс Росс-Харрис из компании Blenheim Forge, производящей ножи, категорически против использования стеклянных и каменных разделочных досок, подчеркивая, что нет ничего хуже, чем звук ножа, скользящего по сланцу — это мгновенно приводит к затуплению лезвия.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Рабочая поверхность для ножа

Следует избегать поверхностей, которые слишком твердые, включая металлические и даже бамбуковые. Хелен Саймондс, соучредитель магазина ножей Kitchen Provisions, рекомендует торцевые доски, где волокна расположены перпендикулярно лезвию, снижая сопротивление, или специальные доски, разработанные для работы с ножами. Она выделяет Asahi как премиальный вариант, изготовленный из прессованной резины, которая максимально бережно относится к ножам.

Категорически не рекомендуется рубить ножом кости, замороженные продукты или, например, косточки авокадо. Саймондс предупреждает, что такие действия приведут к сколам или затуплению лезвия.

Не стоит полагаться на нож, который может пробить все что угодно, ведь это скорее говорит о его недостаточной остроте. Лучше сразу приобрести качественный нож. Правильный выбор размера и формы ножа также важен, так как слишком длинный нож может провоцировать неправильные движения, которые повредят лезвие.

Избегать мытья в посудомоечной машине

Важно поддерживать чистоту ножа и избегать мытья в посудомоечной машине. Росс-Харрис отмечает, что многие ножи ручной работы сделаны из углеродистой стали, которая подвержена ржавчине. Даже ножи из нержавеющей стали с пластиковыми ручками, хоть и выглядят неповрежденными после посудомоечной машины, затупляются быстрее из-за агрессивной среды. Вибрация и контакт с другими предметами в посудомоечной машине также вредны для лезвия. Саймондс советует мыть нож вручную под струей воды, вытирать и сразу убирать.

Где хранить ножи

Саймондс не рекомендует использовать подставки для ножей, так как они могут повредить лезвие. Предпочтительнее магнитные держатели. Если же вы часто используете нож, его можно положить на разделочную доску или хранить в оригинальной упаковке, избегая хранения в ящике с другими столовыми приборами, пишет The Guardian.

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.
 

