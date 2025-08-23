Жара отступает: 4 способа быстро охладить напитки и насладиться бабьим летом — секреты раскрыты

Быстрое охлаждение напитков: 4 эффективных способа для пикника в бабье лето

С приближением выходных и наступлением бабьего лета важно знать, как сохранить прохладу напитков для встречи с друзьями. Не стоит беспокоиться: есть несколько простых и эффективных методов, которые помогут охладить пиво, газировку, вино и воду за несколько минут. Вот несколько полезных советов!

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вино

Влажные бумажные полотенца в морозилке. Этот метод популярен благодаря своей простоте. Оберните банку или бутылку влажным бумажным полотенцем и положите в морозильную камеру. Через 10-15 минут напиток охладится. Принцип работы заключается в том, что вода в полотенце ускоряет передачу холода. Ведро со льдом, солью и водой. Этот классический способ часто используют на пляже и барбекю. Наполните ведро или кулер льдом и добавьте воду. Для усиления эффекта добавьте 2-3 ложки соли. Соль снижает температуру замерзания воды, что ускоряет таяние льда и передачу холода напитку. Этот метод позволяет охладить банки за 5 минут. Колотый лёд вместо кубиков. Если у вас мало времени, используйте колотый лёд. Большая площадь поверхности между льдом и напитком способствует быстрому охлаждению. Для ускорения процесса добавьте немного воды и соли. Вращение бутылки или банки. Ещё один совет: поместите банку или бутылку в ведро со льдом, солью и водой и медленно перемешивайте в течение нескольких минут. Это обеспечит равномерное и быстрое охлаждение напитка, сообщает terra.com.br.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

