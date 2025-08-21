Макароны, которые снесут крышу: добавьте то, что обычно выливают в раковину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Повар отметил, что рисовый отвар улучшает текстуру и аромат макарон
Еда

Мы привыкли варить макароны по стандартной схеме: вода, соль, немного масла. Но есть простой приём, который превращает обычную пасту в изысканное блюдо. Секрет — в воде, которую обычно выливают.

Женщина ест спагетти
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина ест спагетти

Рисовый отвар вместо воды

После варки риса остаётся мутная жидкость, богатая крахмалом. Если в ней сварить макароны, они получатся шелковистыми и с лёгким сладковатым вкусом. Крахмал обволакивает каждую пасту, делая её особенно нежной.

Как приготовить соус

Для классического варианта достаточно обжарить лук, чеснок и помидоры, добавить сливки и тёртый сыр. Смешав соус с пастой, вы получите блюдо ресторанного уровня.

Но можно пойти дальше:

  • щепотка куркумы придаст макаронам золотистый оттенок и лёгкий аромат;

  • отвар от гречки добавит ореховые нотки;

  • картофельный отвар сделает соус гуще и насыщеннее.

Варианты для разных вкусов

  • Для веганской версии используйте кокосовое молоко вместо сливок и пищевые дрожжи вместо сыра.

  • Любителям морепродуктов подойдут креветки, обжаренные с чесноком.

  • Зелень — петрушка, базилик или руккола — добавит свежести и завершит вкус.

Полезные советы

  • Никогда не промывайте макароны после варки: крахмал помогает соусу держаться на поверхности.

  • Если готовите пасту заранее, сбрызните её оливковым маслом, чтобы не слиплась.

Использование рисового или другого крахмалистого отвара — это способ сделать пасту более нежной и вкусной. Маленький приём способен превратить обычный ужин в кулинарное открытие.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
