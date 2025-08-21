Этот соус делает магию: даже скучные макароны превращаются в ресторанное блюдо

Повар назвал соус бешамель универсальным рецептом для мяса, рыбы и пасты

Даже простое блюдо может заиграть новыми красками, если подать его с правильным соусом. Универсальный французский бешамель подходит к мясу, рыбе, овощам и пасте, превращая их в настоящий кулинарный шедевр.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста с лососем

Базовый рецепт

Для классического бешамеля нужны всего три ингредиента:

сливочное масло — 50 г,

мука — 50 г,

молоко — 500 мл.

Секрет в пропорциях: именно они позволяют получить нежный соус средней густоты, который легко адаптировать под разные блюда.

Как готовить

Растопите масло на среднем огне. Всыпьте муку и перемешайте до образования золотистой массы ("ру"). Постепенно добавляйте тёплое молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комков. Доведите до нужной густоты и в конце приправьте солью, белым перцем и щепоткой мускатного ореха.

Вариации и дополнения

Добавив тертый сыр (пармезан, чеддер, грюйер), вы получите соус морне .

Немного дижонской горчицы или капля лимонного сока придадут лёгкую пикантность.

Бешамель можно превратить в грибной соус, добавив обжаренные шампиньоны, или в томатный — смешав с пюре из свежих помидоров.

Полезные советы

Если соус получился слишком густым — разбавьте его тёплым молоком или бульоном.

Если слишком жидким — дайте покипеть пару минут.

Хранить бешамель можно до трёх дней в холодильнике, но перед подачей его лучше слегка подогреть.

С помощью этого соуса даже обычные макароны или куриная грудка превращаются в ресторанное блюдо. Бешамель не требует редких ингредиентов, но всегда работает на результат.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

