Этот соус делает магию: даже скучные макароны превращаются в ресторанное блюдо

Даже простое блюдо может заиграть новыми красками, если подать его с правильным соусом. Универсальный французский бешамель подходит к мясу, рыбе, овощам и пасте, превращая их в настоящий кулинарный шедевр.
Для классического бешамеля нужны всего три ингредиента:
сливочное масло — 50 г,
мука — 50 г,
молоко — 500 мл.
Секрет в пропорциях: именно они позволяют получить нежный соус средней густоты, который легко адаптировать под разные блюда.
Растопите масло на среднем огне.
Всыпьте муку и перемешайте до образования золотистой массы ("ру").
Постепенно добавляйте тёплое молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комков.
Доведите до нужной густоты и в конце приправьте солью, белым перцем и щепоткой мускатного ореха.
Добавив тертый сыр (пармезан, чеддер, грюйер), вы получите соус морне.
Немного дижонской горчицы или капля лимонного сока придадут лёгкую пикантность.
Бешамель можно превратить в грибной соус, добавив обжаренные шампиньоны, или в томатный — смешав с пюре из свежих помидоров.
Если соус получился слишком густым — разбавьте его тёплым молоком или бульоном.
Если слишком жидким — дайте покипеть пару минут.
Хранить бешамель можно до трёх дней в холодильнике, но перед подачей его лучше слегка подогреть.
С помощью этого соуса даже обычные макароны или куриная грудка превращаются в ресторанное блюдо. Бешамель не требует редких ингредиентов, но всегда работает на результат.
