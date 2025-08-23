Секрет бабушки: эти два ингредиента превратит куриный пирог в шедевр

Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса

Деревенский куриный пирог с сочным тестом и нежной начинкой из рубленой курицы, кукурузы и зелёного горошка станет звездой вашего стола. Этот традиционный рецепт из сельской местности наполнит дом ароматом ностальгии и подарит уют всей семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с курицей и пореем

Чтобы пирог получился вкусным и аппетитным, важно использовать качественные ингредиенты и следовать рецепту. Вот как приготовить деревенский куриный пирог в домашних условиях:

Деревенский куриный пирог

Порций: 8

Сложность: легко

Ингредиенты для теста

1 банка сладкой кукурузы (вместе с жидкостью)

1 чашка (250 мл) сливочного масла

3 яйца

1 куриный бульонный кубик

Соль по вкусу

3 чашки (375 г) пшеничной муки

1 столовая ложка разрыхлителя

Маргарин и мука для смазывания формы

Ингредиенты для начинки

4 столовые ложки оливкового масла

250 г куриной грудки

1 нарезанная луковица

2 измельчённых зубчика чеснока

1 нарезанный помидор

2 столовые ложки томатной пасты

0,5 банки консервированного горошка (без жидкости)

0,5 банки консервированной кукурузы (без жидкости)

0,5 чашки (25 г) измельчённого зелёного лука

Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

Начинка: разогрейте оливковое масло на сковороде. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, примерно 3 минуты. Добавьте нарезанный помидор, томатную пасту, горошек и кукурузу. Готовьте ещё 3 минуты. В конце добавьте нарезанную курицу, измельчённую петрушку, соль и перец. Готовьте ещё 3 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть. Тесто: в блендере смешайте кукурузу с жидкостью, молоко, масло, яйца и соль до однородной массы. Перелейте смесь в большую миску, добавьте муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ложкой. Сборка пирога: смажьте форму для выпекания (30 см х 22 см) маргарином и посыпьте мукой. Вылейте половину теста в форму. Распределите начинку равномерно по тесту. Залейте сверху оставшееся тесто, разровняйте. Выпечка: разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог около 40 минут или до золотистой корочки. Дайте пирогу остыть в форме, затем нарежьте на порции и подавайте, пишет terra.com.br.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

