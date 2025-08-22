Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: если кошка прячется в укромном месте, это может быть признаком болезни
Россия анонсировала масштабные планы по исследованию Луны и Венеры до 2036 года
Победителем конкурса "Самая уродливая собака — 2025" стала безволосая Петуния
Храните клубни георгин зимой в глиняной болтушке вместо парафина
Для стильной спальни используйте приглушённые оттенки розового и нейтральную мебель
Специалист автосервиса: перегрев двигателя в пробке приводит к поломке ГБЦ
Певец Егор Крид заявил, что женщины его не понимают
Лазерное омоложение в домашних условиях: преимущества, риски и реальные эффекты
Пьер де Кубертен создал олимпийские кольца как символ единства, а не континентов

Почему ваш варёный картофель не такой вкусный: секрет прост — добавьте это, он станет, как у бабушки

Забытый секрет бабушки: добавьте немного сахара в варёный картофель — вкус детства вернется
1:52
Еда

Варёный картофель — одно из самых простых и доступных блюд. Но даже опытные повара могут не знать всех тонкостей его приготовления, чтобы добиться идеального вкуса.

Отварная картошка с укропом
Фото: commons.wikimedia.org by Kritzolina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отварная картошка с укропом

Многие хозяйки, несмотря на свой кулинарный опыт, не всегда могут повторить вкус картофеля из детства. Хотя он может быть вкусным и сытным, он не всегда соответствует ожиданиям.

Секрет бабушкиного картофеля

Однажды, разбирая старые вещи на чердаке, можно найти не только семейные реликвии, но и кулинарные книги с рецептами, которые передавались из поколения в поколение. В таких книгах можно найти не только классические рецепты, но и уникальные способы приготовления самых простых блюд.

Одним из таких секретов является способ приготовления картофеля, который передавался из поколения в поколение. Этот способ позволяет добиться неповторимого вкуса, который напоминает о детстве.

  1. Положите очищенный картофель в кастрюлю.
  2. Добавьте воду так, чтобы он был полностью погружён.
  3. Посолите воду.
  4. Добавьте немного сахара.
  5. Когда картофель будет готов, слейте воду.
  6. Верните кастрюлю на плиту.
  7. Периодически помешивайте, чтобы картофель не прилипал.
  8. Когда он высохнет, можно подавать на стол.

Добавление сахара в воду при варке картофеля — это простой, но эффективный способ улучшить его вкус. Этот ингредиент делает картофель более нежным и ароматным, придавая ему сладковатый оттенок.

Такой способ приготовления картофеля позволяет раскрыть его вкус по-новому и сделать его ещё более аппетитным. Это блюдо может стать настоящим украшением стола и порадовать как взрослых, так и детей, пишет centrum.cz.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.