Необычное мороженое, которое легко приготовить дома и подать как шеф

Рецепт мороженого из авокадо: сливки и лайм делают десерт освежающим, по мнению кулинаров

Мороженое можно приготовить практически из чего угодно — от огурцов до тыквы. Но особенно интересно попробовать авокадо. Его нежная маслянистая мякоть в сочетании со сливками превращается в мягкий и освежающий десерт, который легко приготовить дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мороженое из авокадо

Перед началом убедитесь, что морозилка чистая: если внутри хранится рыба или продукты с сильным запахом, мороженое может впитать их аромат.

Ингредиенты

Для двух порций понадобится два спелых авокадо сорта "Хасс", один лайм, 165 граммов сахара и около 420 мл жирных сливок (33%).

Приготовление

Сначала подготовьте всё необходимое: блендер, миксер, контейнер для заморозки и хорошо охлаждённые сливки.

Разрежьте авокадо пополам, уберите косточки и переложите мякоть в чашу блендера. Выжмите сок лайма и соедините с авокадо, измельчите до однородного состояния.

Отдельно взбейте сливки до мягких пиков — для лучшего результата охладите венчики и чашу миксера заранее. Аккуратно соедините сливки с авокадовым пюре, перемешайте лопаткой и переложите массу в контейнер.

Контейнер уберите в морозилку на 5-6 часов. Каждые полчаса перемешивайте смесь, чтобы не образовывались кристаллы льда.

Подача

Перед тем как накладывать мороженое, ложку стоит на пару секунд опустить в кипяток — так будет проще. Для красоты и лёгкой кислинки можно посыпать десерт свежей цедрой лайма.

В итоге у вас получится необычное и освежающее мороженое, которое приятно удивит и гостей, и домашних.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

