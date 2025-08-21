Необычное мороженое, которое легко приготовить дома и подать как шеф

Мороженое можно приготовить практически из чего угодно — от огурцов до тыквы. Но особенно интересно попробовать авокадо. Его нежная маслянистая мякоть в сочетании со сливками превращается в мягкий и освежающий десерт, который легко приготовить дома.
Перед началом убедитесь, что морозилка чистая: если внутри хранится рыба или продукты с сильным запахом, мороженое может впитать их аромат.
Для двух порций понадобится два спелых авокадо сорта "Хасс", один лайм, 165 граммов сахара и около 420 мл жирных сливок (33%).
Сначала подготовьте всё необходимое: блендер, миксер, контейнер для заморозки и хорошо охлаждённые сливки.
Разрежьте авокадо пополам, уберите косточки и переложите мякоть в чашу блендера. Выжмите сок лайма и соедините с авокадо, измельчите до однородного состояния.
Отдельно взбейте сливки до мягких пиков — для лучшего результата охладите венчики и чашу миксера заранее. Аккуратно соедините сливки с авокадовым пюре, перемешайте лопаткой и переложите массу в контейнер.
Контейнер уберите в морозилку на 5-6 часов. Каждые полчаса перемешивайте смесь, чтобы не образовывались кристаллы льда.
Перед тем как накладывать мороженое, ложку стоит на пару секунд опустить в кипяток — так будет проще. Для красоты и лёгкой кислинки можно посыпать десерт свежей цедрой лайма.
В итоге у вас получится необычное и освежающее мороженое, которое приятно удивит и гостей, и домашних.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
