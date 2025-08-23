На гриле, в салате и даже в чипсах: арбузные рецепты, о которых вы не знали

Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца

В жару многие тянутся к арбузу: он сочный, сладкий и мгновенно утоляет жажду. Но за его зелёной коркой скрывается не только польза, но и риски для здоровья.

Немного истории

Арбуз родом из Африки: его дикие предки были маленькими и горьковатыми, зато спасали от жажды. Уже в Древнем Египте плоды начали культивировать, улучшая вкус и внешний вид.

Со временем арбуз добрался до Средиземноморья, Европы и Китая, где и сегодня выращивается больше всего. В России он стал символом конца лета — именно август и сентябрь считаются "правильным" сезоном.

Когда и где покупать

Лучше всего выбирать арбузы отечественные — астраханские, соль-илецкие, волгоградские. К этому времени плоды успевают созреть без химии.

Не стоит брать ягоды у дороги: они впитывают пыль и выхлопные газы. Хороший арбуз должен храниться на поддонах, под навесом, а не на земле.

Состав и калорийность

В 100 г арбуза:

Калорийность — 30 ккал

Белки — 0,6 г

Жиры — 0,1-0,2 г

Углеводы — 7,5-8 г

Вода — до 93 %

Полезные вещества: витамин С, витамин А, витамины группы В, калий, магний, медь, ликопин и цитруллин.

Особая гордость арбуза — ликопин. Его концентрация выше, чем в свежих помидорах, и именно он отвечает за красный цвет и антиоксидантные свойства.

Польза арбуза

Утоляет жажду благодаря большому количеству воды.

Поддерживает сердце и сосуды (калий, цитруллин, ликопин).

Борется с воспалением и свободными радикалами.

Помогает нормализовать давление.

Подходит для восстановления после тренировок.

Для женщин: помогает при анемии, снимает отёки во время беременности, поддерживает кожу и волосы.

Для мужчин: улучшает кровообращение, снижает риск рака простаты, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Вред и противопоказания

Арбуз может быть опасен при:

диабете (из-за сахаров и высокого ГИ);

заболеваниях почек и мочекаменной болезни;

панкреатите в стадии обострения.

Также стоит опасаться ранних плодов с нитратами и помнить, что чрезмерное количество арбуза вызывает вздутие и лишнюю нагрузку на почки.

Оптимальная порция — 300-500 г в день.

Как выбрать арбуз

Кожура — блестящая, без трещин.

Полосы — чёткие, контрастные.

"Бочок" (жёлтое пятно) — насыщенного цвета.

Основание хвостика слегка вдавленное.

Звук при постукивании — низкий и глухой.

Хранение

Целый арбуз храните в прохладе (10-15 °C) до трёх недель.

Нарезанный — только в холодильнике, под плёнкой, максимум 2 дня.

Для длительного хранения мякоть можно заморозить кубиками.

Арбуз в косметологии и кулинарии

Сок и мякоть отлично увлажняют кожу, освежают и снимают раздражения. Можно делать маски, протирать лицо или добавлять арбуз в домашние уходовые средства.

В кулинарии арбуз — универсален:

салаты (с креветками и моцареллой),

джем с розмарином,

чипсы,

напитки и даже гарнир на гриле.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

