На гриле, в салате и даже в чипсах: арбузные рецепты, о которых вы не знали

Еда

В жару многие тянутся к арбузу: он сочный, сладкий и мгновенно утоляет жажду. Но за его зелёной коркой скрывается не только польза, но и риски для здоровья.

Немного истории

Арбуз родом из Африки: его дикие предки были маленькими и горьковатыми, зато спасали от жажды. Уже в Древнем Египте плоды начали культивировать, улучшая вкус и внешний вид.

Со временем арбуз добрался до Средиземноморья, Европы и Китая, где и сегодня выращивается больше всего. В России он стал символом конца лета — именно август и сентябрь считаются "правильным" сезоном.

Когда и где покупать

Лучше всего выбирать арбузы отечественные — астраханские, соль-илецкие, волгоградские. К этому времени плоды успевают созреть без химии.

Не стоит брать ягоды у дороги: они впитывают пыль и выхлопные газы. Хороший арбуз должен храниться на поддонах, под навесом, а не на земле.

Состав и калорийность

В 100 г арбуза:

  • Калорийность — 30 ккал

  • Белки — 0,6 г

  • Жиры — 0,1-0,2 г

  • Углеводы — 7,5-8 г

  • Вода — до 93 %

Полезные вещества: витамин С, витамин А, витамины группы В, калий, магний, медь, ликопин и цитруллин.

Особая гордость арбуза — ликопин. Его концентрация выше, чем в свежих помидорах, и именно он отвечает за красный цвет и антиоксидантные свойства.

Польза арбуза

  • Утоляет жажду благодаря большому количеству воды.

  • Поддерживает сердце и сосуды (калий, цитруллин, ликопин).

  • Борется с воспалением и свободными радикалами.

  • Помогает нормализовать давление.

  • Подходит для восстановления после тренировок.

Для женщин: помогает при анемии, снимает отёки во время беременности, поддерживает кожу и волосы.

Для мужчин: улучшает кровообращение, снижает риск рака простаты, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Вред и противопоказания

Арбуз может быть опасен при:

  • диабете (из-за сахаров и высокого ГИ);

  • заболеваниях почек и мочекаменной болезни;

  • панкреатите в стадии обострения.

Также стоит опасаться ранних плодов с нитратами и помнить, что чрезмерное количество арбуза вызывает вздутие и лишнюю нагрузку на почки.

Оптимальная порция — 300-500 г в день.

Как выбрать арбуз

  • Кожура — блестящая, без трещин.

  • Полосы — чёткие, контрастные.

  • "Бочок" (жёлтое пятно) — насыщенного цвета.

  • Основание хвостика слегка вдавленное.

  • Звук при постукивании — низкий и глухой.

Хранение

  • Целый арбуз храните в прохладе (10-15 °C) до трёх недель.

  • Нарезанный — только в холодильнике, под плёнкой, максимум 2 дня.

  • Для длительного хранения мякоть можно заморозить кубиками.

Арбуз в косметологии и кулинарии

Сок и мякоть отлично увлажняют кожу, освежают и снимают раздражения. Можно делать маски, протирать лицо или добавлять арбуз в домашние уходовые средства.

В кулинарии арбуз — универсален:

  • салаты (с креветками и моцареллой),

  • джем с розмарином,

  • чипсы,

  • напитки и даже гарнир на гриле.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
