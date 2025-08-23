На гриле, в салате и даже в чипсах: арбузные рецепты, о которых вы не знали

В жару многие тянутся к арбузу: он сочный, сладкий и мгновенно утоляет жажду. Но за его зелёной коркой скрывается не только польза, но и риски для здоровья.
Арбуз родом из Африки: его дикие предки были маленькими и горьковатыми, зато спасали от жажды. Уже в Древнем Египте плоды начали культивировать, улучшая вкус и внешний вид.
Со временем арбуз добрался до Средиземноморья, Европы и Китая, где и сегодня выращивается больше всего. В России он стал символом конца лета — именно август и сентябрь считаются "правильным" сезоном.
Лучше всего выбирать арбузы отечественные — астраханские, соль-илецкие, волгоградские. К этому времени плоды успевают созреть без химии.
Не стоит брать ягоды у дороги: они впитывают пыль и выхлопные газы. Хороший арбуз должен храниться на поддонах, под навесом, а не на земле.
В 100 г арбуза:
Калорийность — 30 ккал
Белки — 0,6 г
Жиры — 0,1-0,2 г
Углеводы — 7,5-8 г
Вода — до 93 %
Полезные вещества: витамин С, витамин А, витамины группы В, калий, магний, медь, ликопин и цитруллин.
Особая гордость арбуза — ликопин. Его концентрация выше, чем в свежих помидорах, и именно он отвечает за красный цвет и антиоксидантные свойства.
Утоляет жажду благодаря большому количеству воды.
Поддерживает сердце и сосуды (калий, цитруллин, ликопин).
Борется с воспалением и свободными радикалами.
Помогает нормализовать давление.
Подходит для восстановления после тренировок.
Для женщин: помогает при анемии, снимает отёки во время беременности, поддерживает кожу и волосы.
Для мужчин: улучшает кровообращение, снижает риск рака простаты, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок.
Арбуз может быть опасен при:
диабете (из-за сахаров и высокого ГИ);
заболеваниях почек и мочекаменной болезни;
панкреатите в стадии обострения.
Также стоит опасаться ранних плодов с нитратами и помнить, что чрезмерное количество арбуза вызывает вздутие и лишнюю нагрузку на почки.
Оптимальная порция — 300-500 г в день.
Кожура — блестящая, без трещин.
Полосы — чёткие, контрастные.
"Бочок" (жёлтое пятно) — насыщенного цвета.
Основание хвостика слегка вдавленное.
Звук при постукивании — низкий и глухой.
Целый арбуз храните в прохладе (10-15 °C) до трёх недель.
Нарезанный — только в холодильнике, под плёнкой, максимум 2 дня.
Для длительного хранения мякоть можно заморозить кубиками.
Сок и мякоть отлично увлажняют кожу, освежают и снимают раздражения. Можно делать маски, протирать лицо или добавлять арбуз в домашние уходовые средства.
В кулинарии арбуз — универсален:
салаты (с креветками и моцареллой),
джем с розмарином,
чипсы,
напитки и даже гарнир на гриле.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
