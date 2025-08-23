Шакшука с беконом: кулинарный нонсенс, который стоит попробовать

Сочетание "шакшука с беконом" звучит так же странно, как "борщ без свёклы". Ведь традиционно шакшука — блюдо из Северной Африки и Израиля, где свинину не едят по религиозным причинам. Но стоит признать: мода на слово "шакшука" дошла и до рецептов, где оно используется ради красивого звучания.
По сути, это вариация классического завтрака — яичницы с беконом и овощами. Англичане первыми "поженили" яйца и бекон, а мы лишь добавляем в эту историю помидоры, перец и специи. Получается сытно, ароматно и невероятно аппетитно. И пусть блюстители чистоты простят нас, но рецепт достоин внимания.
Яйца — 3 шт.
Бекон — 150 г
Помидоры — 400 г
Перец сладкий красный — 1/2 шт.
Лук репчатый — 50 г
Чеснок — 2 зубчика
Паприка копчёная — 1 ч. л.
Зира (семена) — 0,5 ч. л.
Масло растительное — 1-2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Для подачи: петрушка, белый хлеб
Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте мелко. Помидоры тоже нарежьте кубиками.
Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте бекон 3-4 минуты до золотистой корочки. Выньте его шумовкой.
В жире от бекона прогрейте паприку и зиру — буквально 30 секунд, чтобы раскрыли аромат.
Положите лук, обжаривайте 3 минуты. Затем чеснок и перец — ещё пару минут. Добавьте помидоры, тушите 7-8 минут до мягкости. Посолите и поперчите.
Верните бекон в овощную смесь. Сделайте ложкой три углубления и аккуратно вбейте туда яйца.
Накройте крышкой и готовьте 5 минут. Белки должны схватиться, а желтки можно оставить слегка жидкими. Посыпьте петрушкой и подавайте с белым хлебом.
Шакшу́ка (араб. شكشوكة; ивр. שקשוקה) — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран и кухню Израиля.
