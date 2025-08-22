Хреновуха с болгарским перцем: настойка, которой нет в Болгарии

Домашняя настойка из хрена и болгарского перца готовится за неделю на водке

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Настойка из корня хрена по-болгарски — звучит красиво, но в традиционной болгарской кухне такого напитка вы не найдёте. На самом деле секрет здесь в другом: необычный вкус и цвет настойке придаёт сладкий болгарский перец. Именно он смягчает резкость водки и окрашивает напиток в лёгкий рубиновый оттенок. Получается оригинальный вариант хреновухи, который стоит попробовать хотя бы раз.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хреновуха по-болгарски

Но главное правило остаётся прежним: пить в меру. Одной-двух рюмок вполне хватит, чтобы прогреть организм и поддержать силы при простуде.

Ингредиенты на 20 порций

Корень хрена — 100 г

Перец сладкий красный — 2 шт.

Перец чили — 1 шт.

Водка — 1 л

Пошаговый рецепт

Подготовка хрена

Перед работой наденьте медицинскую маску — аромат свежего хрена способен вызвать "слёзы". Снимите кожицу и удалите все дефекты. Затем нарежьте тонкой соломкой и оставьте на пару часов проветриться — так корень станет мягче.

Подготовка перцев

Сладкий перец вымойте, обсушите и нарежьте соломкой. Семена оставьте. Чили разрежьте вдоль, уберите семена и тоже порежьте тонко.

Сборка настойки

В банку (примерно 1,5 литра) выложите хрен, сладкий перец, чили и семена. Залейте литром водки и закройте крышкой.

Настаивание

Поставьте банку в тёмное место на 5-7 дней. Каждый день встряхивайте, чтобы вкусы смешивались.

Фильтрация

Готовую настойку процедите через сито, затем через марлю в несколько слоёв. Это сделает напиток прозрачным и аккуратным.

Завершающий этап

Разлейте в бутылки и оставьте ещё на 2-3 дня. При необходимости снимите с осадка повторно. Хранить лучше в холодильнике.

Уточнения

Хренову́ха (также хрено́вка, хрено́вочка, хрено́вая насто́йка, хрено́вая во́дка) — крепкий алкогольный напиток, горькая настойка на корне хрена. Распространён в России, Белоруссии и Украине.

