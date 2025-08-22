Хреновуха с болгарским перцем: настойка, которой нет в Болгарии

Настойка из корня хрена по-болгарски — звучит красиво, но в традиционной болгарской кухне такого напитка вы не найдёте. На самом деле секрет здесь в другом: необычный вкус и цвет настойке придаёт сладкий болгарский перец. Именно он смягчает резкость водки и окрашивает напиток в лёгкий рубиновый оттенок. Получается оригинальный вариант хреновухи, который стоит попробовать хотя бы раз.
Но главное правило остаётся прежним: пить в меру. Одной-двух рюмок вполне хватит, чтобы прогреть организм и поддержать силы при простуде.
Корень хрена — 100 г
Перец сладкий красный — 2 шт.
Перец чили — 1 шт.
Водка — 1 л
Перед работой наденьте медицинскую маску — аромат свежего хрена способен вызвать "слёзы". Снимите кожицу и удалите все дефекты. Затем нарежьте тонкой соломкой и оставьте на пару часов проветриться — так корень станет мягче.
Сладкий перец вымойте, обсушите и нарежьте соломкой. Семена оставьте. Чили разрежьте вдоль, уберите семена и тоже порежьте тонко.
В банку (примерно 1,5 литра) выложите хрен, сладкий перец, чили и семена. Залейте литром водки и закройте крышкой.
Поставьте банку в тёмное место на 5-7 дней. Каждый день встряхивайте, чтобы вкусы смешивались.
Готовую настойку процедите через сито, затем через марлю в несколько слоёв. Это сделает напиток прозрачным и аккуратным.
Разлейте в бутылки и оставьте ещё на 2-3 дня. При необходимости снимите с осадка повторно. Хранить лучше в холодильнике.
Хренову́ха (также хрено́вка, хрено́вочка, хрено́вая насто́йка, хрено́вая во́дка) — крепкий алкогольный напиток, горькая настойка на корне хрена. Распространён в России, Белоруссии и Украине.
