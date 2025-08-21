Матча против железа: почему любимый напиток может навредить вам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Диетологи предупреждают, что популярный напиток матча, хотя и славится своими полезными свойствами, может понижать уровень железа в организме. 

Однако эксперты предлагают простые советы, когда наслаждаться матча можно без вреда для здоровья. 

Что такое матча?

Матча — специальный порошок, полученный из обработанных листьев зеленого чая. Чай  имеет пенистую текстуру и землистый вкус, и уже давно популярен в Японии, а теперь завоевывает и западный мир.

Польза матча

Матча содержит L-теанин, который способствует релаксации, а также имеет натуральный кофеин. Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с хроническими заболеваниями.

Есть и обратная сторона

Матча может связываться с негемовым железом, что затрудняет его усвоение организмом. Если не следить за этим, возможно развитие дефицита железа, который встречается у многих людей. Это может проявляться усталостью, бледностью кожи и другими симптомами.

 Что делать?

Чтобы избежать проблем, советуют делать перерывы между приемами пищи, содержащими железо, и употреблением матча, а также сочетать его с продуктами, богатыми витамином С. Так можно сохранить здоровье и продолжать наслаждаться любимым напитком, сообщает New York Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
