Матча против железа: почему любимый напиток может навредить вам

Диетологи предостерегают: чай матча понижает уровень железа — что делать

Диетологи предупреждают, что популярный напиток матча, хотя и славится своими полезными свойствами, может понижать уровень железа в организме.

Однако эксперты предлагают простые советы, когда наслаждаться матча можно без вреда для здоровья.

Что такое матча?

Матча — специальный порошок, полученный из обработанных листьев зеленого чая. Чай имеет пенистую текстуру и землистый вкус, и уже давно популярен в Японии, а теперь завоевывает и западный мир.

Польза матча

Матча содержит L-теанин, который способствует релаксации, а также имеет натуральный кофеин. Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с хроническими заболеваниями.

Есть и обратная сторона

Матча может связываться с негемовым железом, что затрудняет его усвоение организмом. Если не следить за этим, возможно развитие дефицита железа, который встречается у многих людей. Это может проявляться усталостью, бледностью кожи и другими симптомами.

Что делать?

Чтобы избежать проблем, советуют делать перерывы между приемами пищи, содержащими железо, и употреблением матча, а также сочетать его с продуктами, богатыми витамином С. Так можно сохранить здоровье и продолжать наслаждаться любимым напитком, сообщает New York Post.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

