Матча против железа: почему любимый напиток может навредить вам

Диетологи предупреждают, что популярный напиток матча, хотя и славится своими полезными свойствами, может понижать уровень железа в организме.
Однако эксперты предлагают простые советы, когда наслаждаться матча можно без вреда для здоровья.
Матча — специальный порошок, полученный из обработанных листьев зеленого чая. Чай имеет пенистую текстуру и землистый вкус, и уже давно популярен в Японии, а теперь завоевывает и западный мир.
Матча содержит L-теанин, который способствует релаксации, а также имеет натуральный кофеин. Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с хроническими заболеваниями.
Матча может связываться с негемовым железом, что затрудняет его усвоение организмом. Если не следить за этим, возможно развитие дефицита железа, который встречается у многих людей. Это может проявляться усталостью, бледностью кожи и другими симптомами.
Чтобы избежать проблем, советуют делать перерывы между приемами пищи, содержащими железо, и употреблением матча, а также сочетать его с продуктами, богатыми витамином С. Так можно сохранить здоровье и продолжать наслаждаться любимым напитком, сообщает New York Post.
