Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несовместимые культуры на грядке: растения, которые нельзя сажать рядом
Отельные мелочи: где кончается гостеприимство и начинается кража
Кошка не ревнует к ребёнку, а реагирует на стресс от перемен — данные специалистов
Нехватка сотрудников привела к сбоям на складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге
Останки китов на острове Вильчека раскрывают важные данные о климате и экосистемах
Эксперты назвали стандартные размеры дверей в ванную комнату
Диетолог Морган Пирсон назвала 5 продуктов, которые не стоит смешивать с семенами чиа
Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров её разочаровал
Мода на спорт: как сочетать кроссовки, топы, куртки и аксессуары в повседневности

Хруст гарантирован: как простая соль превращает обычную курицу в блюдо с вау-эффектом

Повар рассказал, что соль помогает сделать куриную корочку хрустящей
1:53
Еда

Золотистая и хрустящая кожа на курице — это не только показатель мастерства, но и результат правильной подготовки. Главная хитрость кроется в обычной соли.

Мясо
Фото: www.pexels.com/ by Omar Mahmood is licensed under Бесплатное использование
Мясо

Приём сухого посола

Чтобы получить корочку, курицу натирают крупной солью и оставляют в холодильнике на несколько часов. Этот метод известен как "сухой посол". Соль вытягивает влагу с поверхности кожицы, и при запекании она становится сухой и хрустящей.

Помимо текстуры, соль усиливает вкус и делает мясо более насыщенным.

Как правильно запекать

Перед готовкой курицу можно слегка смазать маслом, но важно не переборщить: избыток жира приведёт к тушению, а не к запеканию.
Оптимальная температура — 180-200°C. Более высокая может поджечь кожу, а низкая не даст румяного результата.

Если курица готовится целиком, первые 30 минут лучше держать её грудкой вниз — жир распределится равномерно, и корочка получится со всех сторон.

Финальные штрихи

За 10-15 минут до готовности температуру можно поднять до 220°C, чтобы получить максимальный хруст.
Для аромата в духовку ставят ёмкость с водой или вином — пар сохранит сочность мяса, не мешая образованию корочки.

Готовую курицу сразу не разрезают: 10 минут "отдыха" позволяют соку равномерно распределиться.

А если хочется ещё большей золотистости, за 5 минут до конца можно смазать курицу мёдом или соевым соусом. Главное — не передержать, чтобы сахар не сгорел.

Благодаря соли и правильному режиму запекания даже простая курица превращается в блюдо ресторанного уровня с идеальной хрустящей корочкой.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Несовместимые культуры на грядке: растения, которые нельзя сажать рядом
Отельные мелочи: где кончается гостеприимство и начинается кража
Кошка не ревнует к ребёнку, а реагирует на стресс от перемен — данные специалистов
Нехватка сотрудников привела к сбоям на складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге
Повар рассказал, что соль помогает сделать куриную корочку хрустящей
Останки китов на острове Вильчека раскрывают важные данные о климате и экосистемах
Эксперты назвали стандартные размеры дверей в ванную комнату
Диетолог Морган Пирсон назвала 5 продуктов, которые не стоит смешивать с семенами чиа
Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров её разочаровал
Медики рассказали, какие упражнения поддержат форму во время отпуска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.