Хруст гарантирован: как простая соль превращает обычную курицу в блюдо с вау-эффектом

Повар рассказал, что соль помогает сделать куриную корочку хрустящей

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотистая и хрустящая кожа на курице — это не только показатель мастерства, но и результат правильной подготовки. Главная хитрость кроется в обычной соли.

Фото: www.pexels.com/ by Omar Mahmood is licensed under Бесплатное использование Мясо

Приём сухого посола

Чтобы получить корочку, курицу натирают крупной солью и оставляют в холодильнике на несколько часов. Этот метод известен как "сухой посол". Соль вытягивает влагу с поверхности кожицы, и при запекании она становится сухой и хрустящей.

Помимо текстуры, соль усиливает вкус и делает мясо более насыщенным.

Как правильно запекать

Перед готовкой курицу можно слегка смазать маслом, но важно не переборщить: избыток жира приведёт к тушению, а не к запеканию.

Оптимальная температура — 180-200°C. Более высокая может поджечь кожу, а низкая не даст румяного результата.

Если курица готовится целиком, первые 30 минут лучше держать её грудкой вниз — жир распределится равномерно, и корочка получится со всех сторон.

Финальные штрихи

За 10-15 минут до готовности температуру можно поднять до 220°C, чтобы получить максимальный хруст.

Для аромата в духовку ставят ёмкость с водой или вином — пар сохранит сочность мяса, не мешая образованию корочки.

Готовую курицу сразу не разрезают: 10 минут "отдыха" позволяют соку равномерно распределиться.

А если хочется ещё большей золотистости, за 5 минут до конца можно смазать курицу мёдом или соевым соусом. Главное — не передержать, чтобы сахар не сгорел.

Благодаря соли и правильному режиму запекания даже простая курица превращается в блюдо ресторанного уровня с идеальной хрустящей корочкой.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

