Бюджетный пирог, который накормит всю семью и обойдётся в копейки: ингредиенты прямо с огорода

Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт
2:30
Еда

Нарежьте тыкву тонкими полосками, слегка обжарьте и положите в качестве начинки открытого пирога, дополнив тонкими полукольцами красного лука. Его мягкий вкус гармонично дополнит сладковатую тыкву легкой горчинкой. В качестве основы возьмите бездрожжевое тесто на сметане. Оно получится достаточно плотным и будет хорошо держать форму, но при этом останется нежным и чуть хрустящим.

Открытый тыквенный пирог
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Открытый тыквенный пирог

Ингредиенты

Для пирога

  • Пшеничная мука — 1 стакан (130 г)
  • Вода — 2 ст. л. (36 г)
  • Сливочное масло — 2,5 ст. л. (50 г)
  • Сметана — 2 ст. л. (50 г)
  • Тыква — 200 г
  • Твердый сыр — 80 г
  • Красный лук — 0,5 шт. (37,5 г)
  • Сахар — 0,5 ч. л. (4 г)
  • Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Для подачи

  • Зеленый лук — по вкусу

Пошаговый рецепт с фото

Подготовка

Охладите масло, просейте муку. Удалите семена из тыквы и снимите шелуху с лука.

Шаг 1.
Натрите масло в миску с мукой, добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте.

Шаг 2.
Влейте сметану и воду, замесите тесто до однородности. Скатайте шар, накройте и оставьте на 20 минут.

Шаг 3.
Очистите тыкву и нарежьте мякоть тонкими полосками.

Шаг 4.
Обжарьте тыкву 2–3 минуты. Для мягкости добавьте чайную ложку сливочного масла.

Шаг 5.
Нашинкуйте лук полукольцами и обжарьте минуту. Смешайте с тыквой.

Шаг 6.
Тонко раскатайте тесто, переложите на пергамент.

Шаг 7.
Разложите начинку, оставив по краям около 2 см.

Шаг 8.
Посыпьте тертым сыром. Заверните края теста внутрь, формируя бортики, и защипните.

Шаг 9.
Выпекайте при 190 °С около 20 минут до румяной корочки.

Подача

Готовый пирог разрежьте на порции и подавайте с чаем. Для свежести посыпьте зеленым луком.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой.

