Бюджетный пирог, который накормит всю семью и обойдётся в копейки: ингредиенты прямо с огорода

Нарежьте тыкву тонкими полосками, слегка обжарьте и положите в качестве начинки открытого пирога, дополнив тонкими полукольцами красного лука. Его мягкий вкус гармонично дополнит сладковатую тыкву легкой горчинкой. В качестве основы возьмите бездрожжевое тесто на сметане. Оно получится достаточно плотным и будет хорошо держать форму, но при этом останется нежным и чуть хрустящим.
Зеленый лук — по вкусу
Охладите масло, просейте муку. Удалите семена из тыквы и снимите шелуху с лука.
Шаг 1.
Натрите масло в миску с мукой, добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте.
Шаг 2.
Влейте сметану и воду, замесите тесто до однородности. Скатайте шар, накройте и оставьте на 20 минут.
Шаг 3.
Очистите тыкву и нарежьте мякоть тонкими полосками.
Шаг 4.
Обжарьте тыкву 2–3 минуты. Для мягкости добавьте чайную ложку сливочного масла.
Шаг 5.
Нашинкуйте лук полукольцами и обжарьте минуту. Смешайте с тыквой.
Шаг 6.
Тонко раскатайте тесто, переложите на пергамент.
Шаг 7.
Разложите начинку, оставив по краям около 2 см.
Шаг 8.
Посыпьте тертым сыром. Заверните края теста внутрь, формируя бортики, и защипните.
Шаг 9.
Выпекайте при 190 °С около 20 минут до румяной корочки.
Готовый пирог разрежьте на порции и подавайте с чаем. Для свежести посыпьте зеленым луком.
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой.
