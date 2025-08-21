Бюджетный пирог, который накормит всю семью и обойдётся в копейки: ингредиенты прямо с огорода

Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Нарежьте тыкву тонкими полосками, слегка обжарьте и положите в качестве начинки открытого пирога, дополнив тонкими полукольцами красного лука. Его мягкий вкус гармонично дополнит сладковатую тыкву легкой горчинкой. В качестве основы возьмите бездрожжевое тесто на сметане. Оно получится достаточно плотным и будет хорошо держать форму, но при этом останется нежным и чуть хрустящим.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Открытый тыквенный пирог

Ингредиенты

Для пирога

Пшеничная мука — 1 стакан (130 г)

Вода — 2 ст. л. (36 г)

Сливочное масло — 2,5 ст. л. (50 г)

Сметана — 2 ст. л. (50 г)

Тыква — 200 г

Твердый сыр — 80 г

Красный лук — 0,5 шт. (37,5 г)

Сахар — 0,5 ч. л. (4 г)

Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Для подачи

Зеленый лук — по вкусу

Пошаговый рецепт с фото

Подготовка

Охладите масло, просейте муку. Удалите семена из тыквы и снимите шелуху с лука.

Шаг 1.

Натрите масло в миску с мукой, добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте.

Шаг 2.

Влейте сметану и воду, замесите тесто до однородности. Скатайте шар, накройте и оставьте на 20 минут.

Шаг 3.

Очистите тыкву и нарежьте мякоть тонкими полосками.

Шаг 4.

Обжарьте тыкву 2–3 минуты. Для мягкости добавьте чайную ложку сливочного масла.

Шаг 5.

Нашинкуйте лук полукольцами и обжарьте минуту. Смешайте с тыквой.

Шаг 6.

Тонко раскатайте тесто, переложите на пергамент.

Шаг 7.

Разложите начинку, оставив по краям около 2 см.

Шаг 8.

Посыпьте тертым сыром. Заверните края теста внутрь, формируя бортики, и защипните.

Шаг 9.

Выпекайте при 190 °С около 20 минут до румяной корочки.

Подача

Готовый пирог разрежьте на порции и подавайте с чаем. Для свежести посыпьте зеленым луком.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой.

