Закуска, которая ломает стереотипы: странная пара открыла новый вкус солёных огурцов

Маринованные огурцы с рябиной: простой рецепт домашней консервации

Нейтральный вкус огурцов идеально сочетается с терпкой рябиной. Ягоды добавляют легкую пикантную горчинку, а вместе с маринадом превращают овощи в необычную и очень интересную закуску. Достаточно разложить рябину между плотно уложенными огурцами, залить рассолом, закатать и оставить банку до полного остывания. Из указанного количества продуктов получается одна 0,5-литровая банка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы с рябиной

Ингредиенты

Огурцы — 6 шт. (около 720 г)

Рябина красная — 180 г

Вода — 1 л

Яблочный уксус — 50 мл

Соль — 1 ст. л. (25 г)

Сахар — 3 ст. л. (75 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

Огурцы хорошо промыть, рябину перебрать и очистить от сора, промыть. Подготовить стерилизованную банку с крышкой.

Готовка

Замочите огурцы в ледяной воде на несколько часов (или на ночь), меняя воду. Это придаст готовым овощам хруст. Рябину обдайте кипятком. Выложите огурцы в банку, чередуя их с гроздьями рябины. В воде растворите соль и сахар, влейте уксус, доведите маринад до кипения. Залейте горячим маринадом овощи с ягодами, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Слейте маринад обратно в кастрюлю, снова вскипятите и влейте в банку. Накройте и оставьте на 7 минут. В третий раз вскипятите маринад, залейте в банку и сразу закатайте крышкой. Переверните вверх дном, укутайте полотенцем и дайте остыть.

Хранение и подача

Остывшие банки уберите в прохладное и тёмное место. Подавать такие огурцы можно к мясным блюдам, картошке или как самостоятельную закуску.

Уточнения

