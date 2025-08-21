Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасная ошибка в уходе: когда витамин С перестаёт быть полезным
Ошибки при компостировании: список отходов, которые портят землю
Эксперты: эфирные масла в кошачьем наполнителе могут вызвать раздражение у животного
Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве
Исследование из Китая: калийсодержащая соль снижает риск болезней сердца
OpenAI ведёт переговоры о продаже акций на $6 млрд — The Guardian
Экономист назвал предел снижения ключевой ставки в 2025 году
Австралийские инженеры создали прочный каркас по образцу морской губки Euplectella
Дизайнеры рассказали, как картины помогают оживить интерьер квартиры

Закуска, которая ломает стереотипы: странная пара открыла новый вкус солёных огурцов

Маринованные огурцы с рябиной: простой рецепт домашней консервации
1:58
Еда

Нейтральный вкус огурцов идеально сочетается с терпкой рябиной. Ягоды добавляют легкую пикантную горчинку, а вместе с маринадом превращают овощи в необычную и очень интересную закуску. Достаточно разложить рябину между плотно уложенными огурцами, залить рассолом, закатать и оставить банку до полного остывания. Из указанного количества продуктов получается одна 0,5-литровая банка.

Огурцы с рябиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы с рябиной

Ингредиенты

  • Огурцы — 6 шт. (около 720 г)
  • Рябина красная — 180 г
  • Вода — 1 л
  • Яблочный уксус — 50 мл
  • Соль — 1 ст. л. (25 г)
  • Сахар — 3 ст. л. (75 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

  1. Огурцы хорошо промыть, рябину перебрать и очистить от сора, промыть.
  2. Подготовить стерилизованную банку с крышкой.

Готовка

  1. Замочите огурцы в ледяной воде на несколько часов (или на ночь), меняя воду. Это придаст готовым овощам хруст.
  2. Рябину обдайте кипятком.
  3. Выложите огурцы в банку, чередуя их с гроздьями рябины.
  4. В воде растворите соль и сахар, влейте уксус, доведите маринад до кипения.
  5. Залейте горячим маринадом овощи с ягодами, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
  6. Слейте маринад обратно в кастрюлю, снова вскипятите и влейте в банку. Накройте и оставьте на 7 минут.
  7. В третий раз вскипятите маринад, залейте в банку и сразу закатайте крышкой. Переверните вверх дном, укутайте полотенцем и дайте остыть.

Хранение и подача

Остывшие банки уберите в прохладное и тёмное место. Подавать такие огурцы можно к мясным блюдам, картошке или как самостоятельную закуску.

Уточнения

Огуре́ц однолетнее травянистое растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Последние материалы
Опасная ошибка в уходе: когда витамин С перестаёт быть полезным
Маринованные огурцы с рябиной: простой рецепт домашней консервации
Ошибки при компостировании: список отходов, которые портят землю
Эксперты: эфирные масла в кошачьем наполнителе могут вызвать раздражение у животного
США признают исключение России из правила о "нерушимости границ": что ждёт Украину?
Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве
Исследование из Китая: калийсодержащая соль снижает риск болезней сердца
OpenAI ведёт переговоры о продаже акций на $6 млрд — The Guardian
ЦБ определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах
Экономист назвал предел снижения ключевой ставки в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.