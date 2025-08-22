В чем секрет этого салата? Овощи и восточные специи — простой рецепт покорит любого
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Погрузитесь в мир восточных вкусов с этой аппетитной закуской. Она не только насытит вас, но и подарит незабываемые гастрономические впечатления.
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи
Ингредиенты
- 300 г помидоров
- 1 красная луковица
- 2 красных перца чили
- половинка красного перца
- 1 огурец
- 2 зубчика чеснока
- Свежая петрушка, нарезанная
- 2 ст. л. оливкового масла
- 0,5 ч. л. сумаха
- Соль и перец по вкусу
- Лимонный сок
Приготовление
- Снимите кожицу с помидоров и нарежьте их кубиками.
- Мелко порубите красный перец.
- Удалите семена из перца чили и нарежьте его небольшими кусочками.
- Нарежьте огурец.
- Измельчите красный лук, петрушку и чеснок.
- В миске смешайте оливковое масло, перец чили, чеснок и лимонный сок. приправьте сумахом, солью и перцем по вкусу.
- Добавьте все овощи в миску, полейте заправкой и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.
