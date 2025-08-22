В чем секрет этого салата? Овощи и восточные специи — простой рецепт покорит любого

Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Погрузитесь в мир восточных вкусов с этой аппетитной закуской. Она не только насытит вас, но и подарит незабываемые гастрономические впечатления.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Ингредиенты

300 г помидоров

1 красная луковица

2 красных перца чили

половинка красного перца

1 огурец

2 зубчика чеснока

Свежая петрушка, нарезанная

2 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. сумаха

Соль и перец по вкусу

Лимонный сок

Приготовление

Снимите кожицу с помидоров и нарежьте их кубиками. Мелко порубите красный перец. Удалите семена из перца чили и нарежьте его небольшими кусочками. Нарежьте огурец. Измельчите красный лук, петрушку и чеснок. В миске смешайте оливковое масло, перец чили, чеснок и лимонный сок. приправьте сумахом, солью и перцем по вкусу. Добавьте все овощи в миску, полейте заправкой и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

