1:11
Еда

Погрузитесь в мир восточных вкусов с этой аппетитной закуской. Она не только насытит вас, но и подарит незабываемые гастрономические впечатления.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Ингредиенты

  • 300 г помидоров
  • 1 красная луковица
  • 2 красных перца чили
  • половинка красного перца
  • 1 огурец
  • 2 зубчика чеснока
  • Свежая петрушка, нарезанная
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ч. л. сумаха
  • Соль и перец по вкусу
  • Лимонный сок

Приготовление

  1. Снимите кожицу с помидоров и нарежьте их кубиками.
  2. Мелко порубите красный перец.
  3. Удалите семена из перца чили и нарежьте его небольшими кусочками.
  4. Нарежьте огурец.
  5. Измельчите красный лук, петрушку и чеснок.
  6. В миске смешайте оливковое масло, перец чили, чеснок и лимонный сок. приправьте сумахом, солью и перцем по вкусу.
  7. Добавьте все овощи в миску, полейте заправкой и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
