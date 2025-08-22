Осторожно, арбуз! Какие секреты таят разрезанные плоды на прилавках

Опасность в каждом ломтике: не стоит покупать разрезанные арбузы на рынке

Еда

В сезон арбузов и дынь на рынках и в городских магазинах часто можно увидеть разрезанные плоды, накрытые пищевой пленкой. Однако врач-инфекционист Ольга Столярова из клиники "Будь Здоров" предупреждает, что такие продукты могут представлять опасность для здоровья.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз

Бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерии, легко могут попасть на разрезанный фрукт при несоблюдении правил гигиены. Кроме того, есть риск развития плесени и дрожжей, особенно при длительном контакте с воздухом.

Разрезанные арбузы и дыни обычно хранятся на прилавке, а не в холодильнике, что увеличивает вероятность загрязнения. Использование грязных инструментов или поверхностей, обработанных агрессивными химикатами, также может привести к химическому загрязнению, пишет Газета.Ru.

Употребление зараженных плодов может вызвать пищевое отравление с симптомами, такими как тошнота, диарея и повышение температуры. Особенно уязвимы к таким продуктам дети, беременные, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, которые могут столкнуться с серьезными осложнениями.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется покупать целые арбузы и дыни. Если же приходится приобретать разрезанные плоды, важно обратить внимание на информацию о времени нарезки и сроке годности. Хранить разрезанные фрукты следует не более 2-4 часов в холодильнике или на льду при температуре не выше +4°C. Также лучше покупать бахчевые в магазинах, а не на рынках или у дорог.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

