5 продуктов, которые маскируются под здоровое питание, но вредят вашему ребенку

Врач-эндокринолог: сладкие йогурты, сырки и готовые завтраки вызывают ожирение и диабет у детей

Детский врач-эндокринолог Оксана Михалева из "СМ-Клиники" для детей советует ограничить в рационе детей сладкие молочные продукты, такие как йогурты с добавками, творожные массы, коктейли и глазированные сырки.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolastaverna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Глазированные сырки

Врач пояснила, что эти продукты часто содержат много сахара и пищевых добавок, таких как красители, ароматизаторы и консерванты. Хотя существуют более полезные варианты без этих компонентов, родителям следует внимательно изучать состав продуктов. Если у ребенка есть склонность к набору лишнего веса, лучше исключить эти продукты из рациона.

Также Михалева рекомендует быть осторожными с промышленными фруктовыми соками и сладкими напитками. Эти продукты калорийны, но бедны витаминами и клетчаткой, поясняет Газета.Ru.

"Жидкие калории не насыщают, поэтому ребенок может переесть. Избыток фруктозы повышает риск ожирения и диабета. Самый правильный выбор для детей — чистая вода и натуральные молочные продукты", — отметила Михалева.

Особое внимание Михалева уделила готовым завтракам, которые, несмотря на рекламу, не являются полезными. Они содержат быстрые углеводы, много сахара и практически лишены клетчатки, витаминов и минералов. Рекомендуется заменить готовые завтраки кашами или мюсли без добавленного сахара, дополнив их свежими фруктами или орехами.

Уточнения

Творо́жный сыро́к или глазиро́ванный сыро́к (полное название: глазированный шоколадом творожный сырок) — торговое наименование молочных продуктов, порционного кисломолочного продукта из творога с добавлением сахара, соли, сливочного масла, сухофруктов, ванилина и других добавок.

