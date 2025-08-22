Шоколадный бисквит: простой рецепт, который превратит ваш вечер в праздник
Пышный бисквит раскрывает свой секрет: торт с кремом, покоряющий сердца
Этот рецепт бисквита с кремом — идеальное сочетание нежности и насыщенного вкуса. Следуя нашим инструкциям, вы сможете создать восхитительный десерт, который станет настоящим украшением вашего стола.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт с шоколадом
Ингредиенты
Для бисквита
- 4 яйца
- 12 столовых ложек сахара (по 3 ложки на каждый бисквит)
- 12 столовых ложек муки (по 3 ложки на бисквит)
- 1 чайная ложка разрыхлителя (половина на бисквит с какао)
- Какао-порошок (для бисквита с какао)
Для крема
- 3 столовые ложки муки
- 300 мл молока
- 200 г маргарина
- 10 столовых ложек сахарной пудры (по 5 ложек на каждый бисквит)
- Тёмный шоколад (для покрытия торта)
- Столовая ложка растительного масла (для покрытия торта)
Приготовление
Шаг 1: Приготовление бисквита
- Отделите белки от желтков. Взбейте белки с тремя столовыми ложками сахара до образования пышной пены.
- Добавьте желтки и аккуратно перемешайте.
- Всыпьте три столовые ложки муки и чайную ложку разрыхлителя (если используете). Тщательно перемешайте.
- Застелите противень размером 15x25 см бумагой для выпечки.
- Распределите бисквитную смесь по противню и выпекайте при температуре 200 градусов до готовности. Повторите процесс ещё два раза.
- Для третьего бисквита добавьте в смесь немного воды и какао-порошок. Выпекайте как обычно.
Шаг 2: Приготовление крема
- Смешайте муку с молоком до однородной массы. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Дайте крему остыть.
- Взбейте маргарин с сахарной пудрой до пышной массы.
- Добавьте остывший крем к маргарину и тщательно взбейте до однородной консистенции.
Шаг 3: Сборка торта
- На дно торта положите первый бисквит. Сверху нанесите половину крема, распределяя его равномерно и густо.
- В середину торта выложите слой какао.
- Накройте слой какао вторым бисквитом и нанесите на него оставшуюся часть крема.
- Накройте торт третьим бисквитом.
- Растопите тёмный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, добавив столовую ложку растительного масла.
- Полейте торт растопленным шоколадом и оставьте в прохладном месте для застывания.
- Нарежьте торт острым ножом, чтобы не выдавить крем, советует kertesrecept.hu.
Подавайте этот восхитительный торт с чашечкой свежесваренного крепкого чёрного кофе. Приятного аппетита!
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
