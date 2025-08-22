Шоколадный бисквит: простой рецепт, который превратит ваш вечер в праздник

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Этот рецепт бисквита с кремом — идеальное сочетание нежности и насыщенного вкуса. Следуя нашим инструкциям, вы сможете создать восхитительный десерт, который станет настоящим украшением вашего стола.

Торт с шоколадом
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт с шоколадом

Ингредиенты

Для бисквита

  • 4 яйца
  • 12 столовых ложек сахара (по 3 ложки на каждый бисквит)
  • 12 столовых ложек муки (по 3 ложки на бисквит)
  • 1 чайная ложка разрыхлителя (половина на бисквит с какао)
  • Какао-порошок (для бисквита с какао)

Для крема

  • 3 столовые ложки муки
  • 300 мл молока
  • 200 г маргарина
  • 10 столовых ложек сахарной пудры (по 5 ложек на каждый бисквит)
  • Тёмный шоколад (для покрытия торта)
  • Столовая ложка растительного масла (для покрытия торта)

Приготовление

Шаг 1: Приготовление бисквита

  1. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с тремя столовыми ложками сахара до образования пышной пены.
  2. Добавьте желтки и аккуратно перемешайте.
  3. Всыпьте три столовые ложки муки и чайную ложку разрыхлителя (если используете). Тщательно перемешайте.
  4. Застелите противень размером 15x25 см бумагой для выпечки.
  5. Распределите бисквитную смесь по противню и выпекайте при температуре 200 градусов до готовности. Повторите процесс ещё два раза.
  6. Для третьего бисквита добавьте в смесь немного воды и какао-порошок. Выпекайте как обычно.

Шаг 2: Приготовление крема

  1. Смешайте муку с молоком до однородной массы. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
  2. Дайте крему остыть.
  3. Взбейте маргарин с сахарной пудрой до пышной массы.
  4. Добавьте остывший крем к маргарину и тщательно взбейте до однородной консистенции.

Шаг 3: Сборка торта

  1. На дно торта положите первый бисквит. Сверху нанесите половину крема, распределяя его равномерно и густо.
  2. В середину торта выложите слой какао.
  3. Накройте слой какао вторым бисквитом и нанесите на него оставшуюся часть крема.
  4. Накройте торт третьим бисквитом.
  5. Растопите тёмный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, добавив столовую ложку растительного масла.
  6. Полейте торт растопленным шоколадом и оставьте в прохладном месте для застывания.
  7. Нарежьте торт острым ножом, чтобы не выдавить крем, советует kertesrecept.hu.

Подавайте этот восхитительный торт с чашечкой свежесваренного крепкого чёрного кофе. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
