Вместо молока — лимонад: булочки станут хитом благодаря секретному ингредиенту — простой рецепт

Легкие и воздушные булочки: лимонная газировка делает тыквенные булочки пышными
2:42
Еда

Хотите удивить своих близких оригинальным десертом? Попробуйте приготовить лимонно-тыквенные булочки по этому необычному рецепту. Они похожи на классические сконы, но вместо молока и масла используются лимонная газировка. Это придаёт выпечке лёгкость и пышность, а также делает её невероятно вкусной.

булочки
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
булочки

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 450 г
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Лимонная газировка — 250 мл
  • Сливки 33% — 100 мл
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Тыквенное пюре — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку, сахар и соль.
  2. Добавьте разрыхлитель и тыквенное пюре.
  3. Влейте холодную лимонную газировку и сливки. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.
  4. Замесите мягкое тесто. Не месите слишком долго, чтобы оно не стало слишком плотным.
  5. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 2 см.
  6. Вырежьте булочки с помощью круглой формы или ножа.
  7. Сложите булочки пополам, если они получились слишком большими.
  8. Разогрейте духовку до 200 °C.
  9. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  10. Смажьте верх булочек молоком.
  11. Выпекайте в разогретой духовке 10-15 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.

Дайте булочкам немного остыть перед подачей. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или молоком, уверяют авторы kertesrecept.hu.

Секрет успеха: холодная газировка

Холодная газировка играет ключевую роль в этом рецепте. Пузырьки воздуха в ней помогают тесту лучше подняться в горячей духовке, делая булочки лёгкими и воздушными. Если у вас нет лимонной газировки, можно использовать обычную газированную воду, но вкус будет немного отличаться.

Газированные напитки в выпечке: не только лимонад

Газированные напитки — это не только лимонад. Просекко, например, можно использовать для приготовления изысканных десертов для взрослых. Пузырьки в таких напитках придают выпечке лёгкость и делают её особенно воздушной. Однако помните, что просекко содержит алкоголь, поэтому лучше использовать его в рецептах для взрослых десертов.

Попробуйте этот необычный рецепт и порадуйте своих близких вкусной и ароматной выпечкой!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

