Вместо молока — лимонад: булочки станут хитом благодаря секретному ингредиенту — простой рецепт

Хотите удивить своих близких оригинальным десертом? Попробуйте приготовить лимонно-тыквенные булочки по этому необычному рецепту. Они похожи на классические сконы, но вместо молока и масла используются лимонная газировка. Это придаёт выпечке лёгкость и пышность, а также делает её невероятно вкусной.
Дайте булочкам немного остыть перед подачей. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или молоком, уверяют авторы kertesrecept.hu.
Холодная газировка играет ключевую роль в этом рецепте. Пузырьки воздуха в ней помогают тесту лучше подняться в горячей духовке, делая булочки лёгкими и воздушными. Если у вас нет лимонной газировки, можно использовать обычную газированную воду, но вкус будет немного отличаться.
Газированные напитки — это не только лимонад. Просекко, например, можно использовать для приготовления изысканных десертов для взрослых. Пузырьки в таких напитках придают выпечке лёгкость и делают её особенно воздушной. Однако помните, что просекко содержит алкоголь, поэтому лучше использовать его в рецептах для взрослых десертов.
Попробуйте этот необычный рецепт и порадуйте своих близких вкусной и ароматной выпечкой!
