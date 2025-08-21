Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:08
Еда

Народный хит с сотни столов — приправа из помидоров и хрена, известная как хренодер (он же "горлодер", "хреновина"). Подавайте её к заливному, щам, пельменям, отварному картофелю и… крепким напиткам. В разных регионах в смесь добавляют чеснок, морковь, сладкий перец или чили — вкус получается яркий и живой.

Аджика домашняя острая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аджика домашняя острая

Что важно знать заранее

  • Соус без термообработки и хранится в холодильнике 4-6 месяцев.

  • Остроту регулируйте хреном и уксусом; сладость — сахаром.

  • Для чистки хрена используйте "водную" технику — она спасает от слёз.

Ингредиенты (10 порций)

  • помидоры — 1 кг (упругие, свежие)

  • корень хрена — 200 г

  • сахар — 100 г

  • соль — 20 г

  • уксус столовый 6% — 20 мл

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте хрен

Замочите свежий корень минимум на 7 часов в холодной воде (можно на ночь до ~10 ч). Это облегчит чистку и притупит "ядрёность".

2. Очистите корень "без слёз"

Под проточной холодной водой металлической губкой смойте грязь и верхний слой, затем под водой снимите кожицу овощечисткой или ножом.

3. Выберите помидоры

Вымойте и переберите томаты: только упругие идут в дело. Мятые и мягкие оставьте для соусов с варкой. Удалите плодоножки, нарежьте дольками, чтобы проходили в мясорубку. Хрен нарежьте ломтиками.

4. Защититесь от "паров"

На выход мясорубки (горлышко с решёткой) натяните плотный чистый пакет и туго перетяните резинкой — так аэрозоли не попадут в глаза. По возможности откройте окна или готовьте у окна/вытяжки.

5. Прокрутите ингредиенты

Сначала пропустите хрен, затем помидоры. Аккуратно снимите пакет и переложите массу в большую миску/кастрюлю.

6. Доведите вкус

Добавьте соль, сахар, уксус, тщательно перемешайте до растворения кристаллов. Попробуйте и подправьте баланс сладкого/солёного/кислого под себя.

7. Разлейте по банкам

Стерилизуйте банки и крышки. Разлейте соус, закройте. Остудите и уберите в холодильник.

Полезные варианты и тонкая настройка

  • Чеснок (по вкусу) — для более "прямой" остроты.

  • Сладкий перец — добавит аромата и плотности.

  • Чили — жгучесть в один клик.

  • Любите более гладкую текстуру? Протирайте через сито или пробейте погружным блендером коротко, чтобы не превратить соус в пюре.

Хранение и подача

  • Храните в холодильнике 4-6 месяцев. Доставайте чистой сухой ложкой.

  • Подавайте к холодцу/заливному, щам, пельменям, картофелю, запечённому мясу и рыбе, добавляйте в маринады и заправки.

Уточнения

Хрено́вина — острая приправа (томатный соус) к основному блюду из пропущенных через мясорубку помидоров, корня хрена, чеснока и соли. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
