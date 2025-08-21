Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол

Народный хит с сотни столов — приправа из помидоров и хрена, известная как хренодер (он же "горлодер", "хреновина"). Подавайте её к заливному, щам, пельменям, отварному картофелю и… крепким напиткам. В разных регионах в смесь добавляют чеснок, морковь, сладкий перец или чили — вкус получается яркий и живой.
Соус без термообработки и хранится в холодильнике 4-6 месяцев.
Остроту регулируйте хреном и уксусом; сладость — сахаром.
Для чистки хрена используйте "водную" технику — она спасает от слёз.
помидоры — 1 кг (упругие, свежие)
корень хрена — 200 г
сахар — 100 г
соль — 20 г
уксус столовый 6% — 20 мл
Замочите свежий корень минимум на 7 часов в холодной воде (можно на ночь до ~10 ч). Это облегчит чистку и притупит "ядрёность".
Под проточной холодной водой металлической губкой смойте грязь и верхний слой, затем под водой снимите кожицу овощечисткой или ножом.
Вымойте и переберите томаты: только упругие идут в дело. Мятые и мягкие оставьте для соусов с варкой. Удалите плодоножки, нарежьте дольками, чтобы проходили в мясорубку. Хрен нарежьте ломтиками.
На выход мясорубки (горлышко с решёткой) натяните плотный чистый пакет и туго перетяните резинкой — так аэрозоли не попадут в глаза. По возможности откройте окна или готовьте у окна/вытяжки.
Сначала пропустите хрен, затем помидоры. Аккуратно снимите пакет и переложите массу в большую миску/кастрюлю.
Добавьте соль, сахар, уксус, тщательно перемешайте до растворения кристаллов. Попробуйте и подправьте баланс сладкого/солёного/кислого под себя.
Стерилизуйте банки и крышки. Разлейте соус, закройте. Остудите и уберите в холодильник.
Чеснок (по вкусу) — для более "прямой" остроты.
Сладкий перец — добавит аромата и плотности.
Чили — жгучесть в один клик.
Любите более гладкую текстуру? Протирайте через сито или пробейте погружным блендером коротко, чтобы не превратить соус в пюре.
Храните в холодильнике 4-6 месяцев. Доставайте чистой сухой ложкой.
Подавайте к холодцу/заливному, щам, пельменям, картофелю, запечённому мясу и рыбе, добавляйте в маринады и заправки.
Хрено́вина — острая приправа (томатный соус) к основному блюду из пропущенных через мясорубку помидоров, корня хрена, чеснока и соли.
