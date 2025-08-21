Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут

Еда

Хотите удивить семью или гостей необычным блюдом? Попробуйте приготовить баклажаны "как грибы". По вкусу и внешнему виду их почти невозможно отличить от настоящих лесных грибов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Баклажаны

В чём секрет вкуса

Главный акцент в рецепте — лёгкий грибной оттенок. Его можно достичь двумя способами:

раскрошить грибной бульонный кубик;

использовать сушёные грибы (например, белые), измельчённые в "порошок" и добавить их в конце жарки.

Во втором варианте лучше немного подсолить блюдо для баланса вкусов.

Ингредиенты (на 4 порции)

баклажаны — 4 шт. (некрупные);

яйца — 2-3 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

растительное масло — 3-5 ст. л.;

грибной бульонный кубик — 1 шт. (или сушёные грибы);

чёрный молотый перец — по вкусу;

свежая зелень — для подачи.

Пищевая ценность (на порцию)

266 ккал • Б/Ж/У: 6,3 г / 20,3 г / 13,7 г

Как готовить

Подготовка. Баклажаны очистите, нарежьте кубиками (примерно по 2 см). Сложите в миску. Маринад. Взбейте яйца и залейте ими баклажаны. Перемешайте и оставьте на 1 час при комнатной температуре, периодически помешивая. Жарка. В сковороде разогрейте масло. Выложите баклажаны и обжарьте до лёгкой румяности. Добавки. Всыпьте мелко нарезанный лук, готовьте 3 минуты. Добавьте раскрошенный кубик (или грибной порошок), поперчите. Финал. Томите ещё 2 минуты, снимите с огня, дайте постоять 5 минут. Перед подачей украсьте зеленью.

Когда подавать

Блюдо подходит и как закуска, и как основное — например, с гарниром из картофеля или круп. На ужине баклажаны легко заменят грибы и точно станут темой разговора за столом.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

