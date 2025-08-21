Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Хотите удивить семью или гостей необычным блюдом? Попробуйте приготовить баклажаны "как грибы". По вкусу и внешнему виду их почти невозможно отличить от настоящих лесных грибов.
Главный акцент в рецепте — лёгкий грибной оттенок. Его можно достичь двумя способами:
раскрошить грибной бульонный кубик;
использовать сушёные грибы (например, белые), измельчённые в "порошок" и добавить их в конце жарки.
Во втором варианте лучше немного подсолить блюдо для баланса вкусов.
баклажаны — 4 шт. (некрупные);
яйца — 2-3 шт.;
репчатый лук — 2 шт.;
растительное масло — 3-5 ст. л.;
грибной бульонный кубик — 1 шт. (или сушёные грибы);
чёрный молотый перец — по вкусу;
свежая зелень — для подачи.
266 ккал • Б/Ж/У: 6,3 г / 20,3 г / 13,7 г
Подготовка. Баклажаны очистите, нарежьте кубиками (примерно по 2 см). Сложите в миску.
Маринад. Взбейте яйца и залейте ими баклажаны. Перемешайте и оставьте на 1 час при комнатной температуре, периодически помешивая.
Жарка. В сковороде разогрейте масло. Выложите баклажаны и обжарьте до лёгкой румяности.
Добавки. Всыпьте мелко нарезанный лук, готовьте 3 минуты. Добавьте раскрошенный кубик (или грибной порошок), поперчите.
Финал. Томите ещё 2 минуты, снимите с огня, дайте постоять 5 минут. Перед подачей украсьте зеленью.
Блюдо подходит и как закуска, и как основное — например, с гарниром из картофеля или круп. На ужине баклажаны легко заменят грибы и точно станут темой разговора за столом.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.