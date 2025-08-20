Арбузный взрыв: этот корейский напиток удивит своей простотой и изысканностью

Освежающий хванчхэ: готовим дома корейский напиток с арбузом, клубникой и нектаринами

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

"Хванчхэ" в переводе означает "цветочная вода", потому что раньше в рецептах использовали съедобные цветы. Сейчас этот корейский пунш обычно состоит из арбуза, клубники, персиков, иногда молока с медом и, конечно, много газированной воды.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info корейский пунш

Ингредиенты:

фигурный лед (заморозить в формочках для мармелада);

3-4 дольки арбуза;

5-6 нектаринов;

1 лимон (сок и цедра);

8-10 ягод клубники;

1 л минеральной воды;

1 ч. л. меда (по желанию)

Как приготовить:

1. Арбуз очистите от косточек и измельчи в блендере.

2. Добавьте мед и сок лимона, пробей до однородности.

3. Переложите в глубокую миску или в половинку арбуза.

4. Залейте пюре минеральной водой и аккуратно смешай.

5. Клубнику нарежьте на четвертинки, а нектарины — дольками.

6. Выложите фрукты и ягоды в арбузную смесь.

7. Поставьте охлаждаться в холодильник на час.

8. Разлейте пунш по стаканам и добавьте фигурный лед.

9. Присыпьте цедрой лимона и подавайте с трубочкой, пишет foodfriends.

Уточнения

Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок.

