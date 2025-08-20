Арбузный взрыв: этот корейский напиток удивит своей простотой и изысканностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

"Хванчхэ" в переводе означает "цветочная вода", потому что раньше в рецептах использовали съедобные цветы. Сейчас этот корейский пунш обычно состоит из арбуза, клубники, персиков, иногда молока с медом и, конечно, много газированной воды.

корейский пунш
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
корейский пунш

Ингредиенты:

  •  фигурный лед (заморозить в формочках для мармелада);
  • 3-4 дольки арбуза;
  • 5-6 нектаринов;
  • 1 лимон (сок и цедра);
  •  8-10 ягод клубники;
  •  1 л минеральной воды;
  •  1 ч. л. меда (по желанию)

Как приготовить:
1. Арбуз очистите от косточек и измельчи в блендере.
2. Добавьте мед и сок лимона, пробей до однородности.
3. Переложите в глубокую миску или в половинку арбуза.
4. Залейте пюре минеральной водой и аккуратно смешай.
5. Клубнику нарежьте на четвертинки, а нектарины — дольками.
6. Выложите фрукты и ягоды в арбузную смесь.
7. Поставьте охлаждаться в холодильник на час.
8. Разлейте пунш по стаканам и добавьте фигурный лед.
9. Присыпьте цедрой лимона и подавайте с трубочкой, пишет foodfriends.

Уточнения

Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок.

