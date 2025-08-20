Арбузный взрыв: этот корейский напиток удивит своей простотой и изысканностью

"Хванчхэ" в переводе означает "цветочная вода", потому что раньше в рецептах использовали съедобные цветы. Сейчас этот корейский пунш обычно состоит из арбуза, клубники, персиков, иногда молока с медом и, конечно, много газированной воды.
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Арбуз очистите от косточек и измельчи в блендере.
2. Добавьте мед и сок лимона, пробей до однородности.
3. Переложите в глубокую миску или в половинку арбуза.
4. Залейте пюре минеральной водой и аккуратно смешай.
5. Клубнику нарежьте на четвертинки, а нектарины — дольками.
6. Выложите фрукты и ягоды в арбузную смесь.
7. Поставьте охлаждаться в холодильник на час.
8. Разлейте пунш по стаканам и добавьте фигурный лед.
9. Присыпьте цедрой лимона и подавайте с трубочкой, пишет foodfriends.
Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок.
