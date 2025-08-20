Креветки с сюрпризом: FDA бьёт тревогу из-за радиоактивной находки в популярных магазинах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

В США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)  предупреждает, что не стоит употреблять в пищу, продавать или подавать сырые замороженные креветки под маркой Great Value, которые продаются в Walmart. 

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

CBP (Таможенно-пограничная служба) первоначально выявила наличие цезия-137 после проверки контейнеров в четырех портах. Анализы показали, что креветки, поставленные индонезийским дистрибьютором BMS Foods, тоже оказались радиоактивными. На данный момент известно, что ни одна из этих креветок не попала на полки магазинов, но некоторые контейнеры все равно оказались в продаже после проверки, передает Business Insider.

FDA сейчас рекомендует отозвать все поставки от BMS Foods и временно заблокировало импорт от этой компании, так как обнаружило нарушения условий обращения с продуктами. 

Цезий-137 — это побочный продукт ядерного деления, и при большом воздействии он может вызовет серьезные проблемы со здоровьем.

Отзыв продуктов из-за радиоактивного загрязнения — довольно редкое явление. Последний случай был после аварии на АЭС "Фукусима-Дайити" в 2011 году, когда FDA ограничило импорт определенных морепродуктов из пострадавших регионов вплоть до 2021 года.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.
 

