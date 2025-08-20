Курица с корочкой, которой будут завидовать соседи: секрет, проверенный временем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Повара рекомендуют готовить курицу при 200 °C для золотистой корочки
Еда

Хрустящая золотистая корочка — это то, что отличает по-настоящему удачное блюдо. И добиваться её вовсе не так сложно, как может показаться. Главный помощник здесь — обычная соль.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как работает сухой посол

За несколько часов до приготовления курицу натирают крупной солью и оставляют в холодильнике. Этот приём известен как сухой посол. Соль вытягивает лишнюю влагу из кожицы, подсушивает её и создаёт условия для образования румяной корочки. Чем меньше влаги на поверхности, тем ярче и хрустящим будет результат.

Подготовка к запеканию

Небольшое количество растительного масла поможет подчеркнуть вкус, но здесь важно не переборщить: излишек жира приведёт к тому, что курица начнёт тушиться, а не запекаться.

Оптимальная температура для духовки — от 180 до 200 °C. При более низкой кожа останется мягкой, при слишком высокой быстро подгорит. Если птица готовится целиком, первые полчаса лучше держать её грудкой вниз — так жир распределится равномерно, и корочка получится со всех сторон.

Финальный штрих

За десять-пятнадцать минут до готовности температуру можно поднять до 220 °C. Этот приём придаст коже особую хрусткость. Для сохранения сочности в духовку ставят небольшую ёмкость с водой или вином: пар не даст мясу пересохнуть, но не помешает корочке.

После запекания курицу не стоит сразу резать. Дайте ей "отдохнуть" около десяти минут — соки равномерно распределятся, и мясо будет нежным.

А если хочется ещё больше хруста и блеска, за пять минут до конца приготовления кожу можно смазать мёдом или соевым соусом. Главное — вовремя вынуть блюдо, чтобы сахар не начал гореть.

Хитрость с сухим посолом и правильная температура превращают простую курицу в блюдо, достойное праздничного стола.

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
