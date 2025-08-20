Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекомендации экспертов по защите почвы от истощения после картофеля
Оклад в награду перед отпуском: детали новой выплаты за стаж обсудили депутаты
Полировка варочной панели: проверенные способы устранения царапин
Уход за животным учит ребёнка ответственности — советы родителей
Екатерина Гордон отчитала Елену Товстик за неправильное поведение
Погребняк назвала ситуацию в семье Товстика цирком, унижением и жестокостью
Трампу осталось мало времени на решение украинского вопроса
Геологи выявили неизвестный срыв магнитного поля в озере Чала
Сапсан достигает скорости до 400 км/ч при пикировании — данные орнитологов

Бурый борщ вместо красного: как всего одна мелочь превращает блюдо в провал

Кислая среда помогает сохранить насыщенный цвет борща при готовке
1:53
Еда

Вы когда-нибудь замечали, что борщ после долгой варки становится не насыщенно-красным, а блекло-бурым? Причина вовсе не в рецепте или навыках хозяйки. Всё дело в химии, которая разворачивается прямо в кастрюле.

борщ с яркой свёклой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
борщ с яркой свёклой

Виновник — пигмент свёклы

За яркий цвет отвечает беталаин — природный краситель, содержащийся в свёкле. Он чувствителен к высокой температуре: чем дольше кипит суп, тем быстрее разрушается пигмент, и борщ теряет свой фирменный рубиновый оттенок.

Посуда играет роль

Алюминиевая или чугунная кастрюля ускоряет процесс окисления. Ионы металлов вступают в реакцию с беталаином, и вместо насыщенного красного вы получаете коричневатый суп.

Нарезка и время закладки

Мелко натёртая или тонко нарезанная свёкла отдаёт сок быстрее, а значит, активнее вымывает цвет в бульон. Но если овощ варить с самого начала, он неизбежно потускнеет. Оптимальный вариант — добавить свёклу ближе к концу приготовления.

Кислота как стабилизатор

Нейтральная или щелочная среда разрушает пигмент. Чтобы сохранить яркость, добавляйте в суп томатную пасту, лимонный сок или немного уксуса. Кислота "фиксирует" цвет.

Что ещё влияет на оттенок:

  • картофель и фасоль делают борщ мутным из-за крахмала;

  • при хранении на свету цвет тускнеет быстрее;

  • молодая свёкла даёт более яркий оттенок, чем старая или вялая.

Маленький кулинарный секрет

Чтобы закрепить цвет, многие хозяйки пассеруют свёклу перед закладкой: обжаривают её на масле с добавлением кислоты. Такой приём частично защищает пигмент и позволяет сохранить насыщенность даже после варки.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение в 2026 году
Турист о защите ценностей на пляже: пустой тюбик от крема заменит сейф
Метод скин-гриттинг очищает поры и помогает избавиться от чёрных точек
Эмигрировавшая в США Рита Дакота получила российское гражданство в 2022 году
New York Times: Keen уходит из Китая и расширяет производство обуви в Юго-Восточной Азии
Автопроизводители отказались от металлической защиты картера из-за высокой цены
Госкомпании Индии возобновили закупки российской нефти
Дрозофила — ключ к разгадке болезней человека: научное открытие поражает
Невестка звезды сериала Воронины назвала вбросом новость об онкологии актрисы
Приседания, мост и растяжка помогают уменьшить целлюлит — методика Флорианы Гарсия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.