Самые свежие яйца — худшие для завтрака: в чём подвох

Свежие яйца труднее очистить из-за низкого pH белка
2:12
Еда

Наверняка вы сталкивались с этим: одно яйцо очищается идеально, а другое — будто специально держится за скорлупу, оставляя на ней половину белка. Секрет здесь вовсе не в удаче или кулинарных навыках, а в химии.

Почему яйца плохо чистятся после варки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему яйца плохо чистятся после варки

Главный виновник — уровень pH

Между скорлупой и белком есть тонкая мембрана, к которой белок буквально "приклеивается".

  • У свежих яиц белок имеет низкий pH (более кислую среду). Мембрана в таких условиях плотно сцепляется с белком, и очистить яйцо становится крайне трудно.

  • У яиц, которые полежали неделю и дольше, pH повышается: углекислый газ выходит через поры скорлупы, и белок становится более щёлочным. Связь с мембраной ослабевает — и скорлупа отходит без проблем.

Поэтому самые свежие яйца — худший вариант для варки "вкрутую", если вам важно лёгкое очищение.

Как сварить яйцо, которое будет чиститься легко

1. Подготовка

  1. Используйте яйца не первой свежести (7-10 дней в холодильнике).

  2. Перед варкой дайте им согреться до комнатной температуры.

2. Варка

  1. Опускайте яйца только в кипящую воду — это поможет белку немного отойти от оболочки.

  2. Добавьте в кастрюлю "помощников":

  • сода (1 ч. л.) — подщелачивает воду, облегчая отделение белка,
  • уксус (1 ст. л.) — делает скорлупу мягче и хрупче.

3. Шоковое охлаждение

Сразу после варки переложите яйца в ледяную воду на 5-10 минут. Быстрое охлаждение заставляет белок сжиматься быстрее скорлупы, образуя зазор, в который легко попадает воздух или вода. Именно он делает очистку лёгкой.

4. Техника чистки

  • Стукните тупым концом (там воздушная камера).

  • Прокатайте яйцо ладонью по столу, чтобы трещины пошли по всей скорлупе.

  • Начинайте чистить с тупого конца, подцепив мембрану. Лучше делать это под струёй холодной воды — она сама поможет отделить скорлупу.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
