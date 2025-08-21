Аромат соуса сводит с ума: свинина с кабачками, которую просят ещё

Иногда для вкусного ужина достаточно всего одного блюда — без гарнира и лишних хлопот. Свинина с кабачками в густом томатном соусе как раз из таких рецептов. Сочные отбивные, аромат овощей и трав, пряный соус — всё это создаёт яркий вкус, который одинаково хорош и в жаркий летний вечер, и в зимний день.
Блюдо готовится быстро, всего за 25 минут, и не требует особых кулинарных навыков. Главное — не передержать мясо, чтобы оно осталось мягким и сочным.
Сезон кабачков делает рецепт особенно актуальным.
Сытное мясо и овощи — полноценный ужин в одной тарелке.
Томатный соус с пряностями выгодно оттеняет вкус свинины.
корейка — 600 г
кабачок — 800 г
томаты протёртые — 450 г
чеснок — 2 зубчика
уксус бальзамический — 1 ст. л.
масло оливковое — 2 ст. л.
чеснок сушёный — 0,5 ч. л.
базилик сушёный — 0,5 ч. л.
орегано сушёный — 0,5 ч. л.
соль, перец — по вкусу
Шаг 1. Подготовка мяса
Корейку разделите на 4 куска, слегка отбейте. Приправьте солью и перцем.
Шаг 2. Обжаривание свинины
Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла и обжарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите на тарелку.
Шаг 3. Кабачки
Нарежьте кабачки кружками (7-9 мм). В той же сковороде с оставшимся маслом обжарьте их пару минут на среднем огне.
Шаг 4. Чеснок
Добавьте измельчённый чеснок к кабачкам и готовьте ещё минуту.
Шаг 5. Соус
Влейте бальзамический уксус, перемешайте. Добавьте протёртые томаты, сушёный чеснок, базилик и орегано. Доведите до кипения, приправьте солью и перцем.
Шаг 6. Финальный аккорд
Верните мясо в сковороду вместе с соком, накройте крышкой и тушите 10 минут на умеренном огне.
Хотите остроты? Добавьте щепотку красного перца.
Кабачки лучше выбирать молодые — они быстрее готовятся и сохраняют текстуру.
Если соус получился слишком густым, можно разбавить его 50 мл воды или бульона.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.