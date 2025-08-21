Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аромат соуса сводит с ума: свинина с кабачками, которую просят ещё

Свиные отбивные с кабачками и томатным соусом готовятся за 25 минут
2:47
Еда

Иногда для вкусного ужина достаточно всего одного блюда — без гарнира и лишних хлопот. Свинина с кабачками в густом томатном соусе как раз из таких рецептов. Сочные отбивные, аромат овощей и трав, пряный соус — всё это создаёт яркий вкус, который одинаково хорош и в жаркий летний вечер, и в зимний день.

Свинина с кабачками в соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свинина с кабачками в соусе

Блюдо готовится быстро, всего за 25 минут, и не требует особых кулинарных навыков. Главное — не передержать мясо, чтобы оно осталось мягким и сочным.

Почему стоит попробовать именно сейчас

  • Сезон кабачков делает рецепт особенно актуальным.

  • Сытное мясо и овощи — полноценный ужин в одной тарелке.

  • Томатный соус с пряностями выгодно оттеняет вкус свинины.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • корейка — 600 г

  • кабачок — 800 г

  • томаты протёртые — 450 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • уксус бальзамический — 1 ст. л.

  • масло оливковое — 2 ст. л.

  • чеснок сушёный — 0,5 ч. л.

  • базилик сушёный — 0,5 ч. л.

  • орегано сушёный — 0,5 ч. л.

  • соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка мяса

Корейку разделите на 4 куска, слегка отбейте. Приправьте солью и перцем.

Шаг 2. Обжаривание свинины

Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла и обжарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите на тарелку.

Шаг 3. Кабачки

Нарежьте кабачки кружками (7-9 мм). В той же сковороде с оставшимся маслом обжарьте их пару минут на среднем огне.

Шаг 4. Чеснок

Добавьте измельчённый чеснок к кабачкам и готовьте ещё минуту.

Шаг 5. Соус

Влейте бальзамический уксус, перемешайте. Добавьте протёртые томаты, сушёный чеснок, базилик и орегано. Доведите до кипения, приправьте солью и перцем.

Шаг 6. Финальный аккорд

Верните мясо в сковороду вместе с соком, накройте крышкой и тушите 10 минут на умеренном огне.

Советы для вкуса

  • Хотите остроты? Добавьте щепотку красного перца.

  • Кабачки лучше выбирать молодые — они быстрее готовятся и сохраняют текстуру.

  • Если соус получился слишком густым, можно разбавить его 50 мл воды или бульона.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Автор Ольга Сакиулова

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
