Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрое потемнение моторного масла может указывать на перегрев двигателя
За плату обещают вернуть мобильный интернет: что об этом говорит эксперт Клименко
Огурцы с картофелем и фенхель с томатами угнетают рост друг друга
Рептилии защищают глаза прозрачной плёнкой и спят с открытыми глазами — данные учёных
Врачи предупредили о риске инфекций при редкой смене постельного белья
Домашняя уборка унитаза становится проще благодаря крупной соли
В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и фокусником
Сборы первоклассника в 2025 году обойдутся в 40 тысяч рублей
Испанская методика Low Pressure Fitness укрепляет мышцы живота и формирует идеальный пресс

Даже те, кто не любит овощи, просят добавки: секрет простейшей кабачковой икры

Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
2:53
Еда

Домашняя кабачковая икра — это не просто заготовка на зиму, а вкус из детства, который трудно спутать с чем-то другим. Даже те, кто не слишком любит кабачки в обычном виде, едва ли откажутся от ломтика хлеба с нежной овощной намазкой.

кабачковая икра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кабачковая икра

Икра хороша тем, что подходит и к горячему картофельному пюре, и к мясу, и как лёгкая закуска. В магазинах банки с кабачковой икрой стоят на каждом шагу, но домашний вариант выигрывает и по вкусу, и по пользе.

Почему стоит готовить дома

  • Контроль ингредиентов — никаких лишних консервантов и усилителей вкуса.

  • Гибкость рецепта — можно добавить чеснок, зелень или специи, подстраивая под себя.

  • Неповторимый вкус — даже базовый вариант получается ярче, чем покупной.

Ингредиенты (на 12 порций)

  • кабачки — 1,5 кг

  • морковь — 450 г

  • лук — 450 г

  • томатная паста — 35 г

  • соль — 15 г

  • сахар — 10 г

  • лимонная кислота — 5 г

  • растительное масло — 30 мл

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка кабачков

Хорошо вымойте плоды, обсушите. Если кабачки переспелые — снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте кружками, слегка присолите и оставьте на 25 минут. Лишний сок слейте.

Шаг 2. Обжаривание

На сковороде с растительным маслом обжарьте кабачки до золотистой корочки с обеих сторон. Снимите с огня и переложите на блюдо.

Шаг 3. Лук и морковь

Очистите овощи. Лук порежьте мелко, морковь натрите. На той же сковороде обжарьте их около 5-7 минут, периодически помешивая.

Шаг 4. Измельчение

В кастрюлю с толстым дном сложите кабачки, морковь и лук. Измельчите блендером до однородного пюре.

Шаг 5. Варка икры

Добавьте соль, сахар, томатную пасту и лимонную кислоту. Доведите массу до кипения и тушите на медленном огне 20-25 минут, не забывая помешивать.

Шаг 6. Заготовка

Банки и крышки тщательно вымойте содой, простерилизуйте. Горячую икру разложите по банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Полезные советы

  • Для более пикантного вкуса можно добавить пару зубчиков чеснока.

  • Если любите остроту — щепотка молотого перца сделает вкус насыщеннее.

  • Лимонную кислоту допустимо заменить столовой ложкой яблочного уксуса.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Фитнес-клубы в России переходят на помесячную оплату вместо годовых карт — тренеры
Дерматологи: незаживающие ранки и растущие пятна могут быть признаком рака кожи
Масла, которые ускоряют рост волос: как короткие пряди становятся длинными
Летняя обрезка стимулирует вторую волну цветения клематисов
Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели на вторичном рынке до 20%
Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт
Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году
Врач развеяла популярный миф о способе нейтрализовать вред алкоголя
Reuters: Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем
Британские специалисты подтвердили преимущество голубоглазых при слабом свете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.