Даже те, кто не любит овощи, просят добавки: секрет простейшей кабачковой икры

Домашняя кабачковая икра — это не просто заготовка на зиму, а вкус из детства, который трудно спутать с чем-то другим. Даже те, кто не слишком любит кабачки в обычном виде, едва ли откажутся от ломтика хлеба с нежной овощной намазкой.
Икра хороша тем, что подходит и к горячему картофельному пюре, и к мясу, и как лёгкая закуска. В магазинах банки с кабачковой икрой стоят на каждом шагу, но домашний вариант выигрывает и по вкусу, и по пользе.
Контроль ингредиентов — никаких лишних консервантов и усилителей вкуса.
Гибкость рецепта — можно добавить чеснок, зелень или специи, подстраивая под себя.
Неповторимый вкус — даже базовый вариант получается ярче, чем покупной.
кабачки — 1,5 кг
морковь — 450 г
лук — 450 г
томатная паста — 35 г
соль — 15 г
сахар — 10 г
лимонная кислота — 5 г
растительное масло — 30 мл
Шаг 1. Подготовка кабачков
Хорошо вымойте плоды, обсушите. Если кабачки переспелые — снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте кружками, слегка присолите и оставьте на 25 минут. Лишний сок слейте.
Шаг 2. Обжаривание
На сковороде с растительным маслом обжарьте кабачки до золотистой корочки с обеих сторон. Снимите с огня и переложите на блюдо.
Шаг 3. Лук и морковь
Очистите овощи. Лук порежьте мелко, морковь натрите. На той же сковороде обжарьте их около 5-7 минут, периодически помешивая.
Шаг 4. Измельчение
В кастрюлю с толстым дном сложите кабачки, морковь и лук. Измельчите блендером до однородного пюре.
Шаг 5. Варка икры
Добавьте соль, сахар, томатную пасту и лимонную кислоту. Доведите массу до кипения и тушите на медленном огне 20-25 минут, не забывая помешивать.
Шаг 6. Заготовка
Банки и крышки тщательно вымойте содой, простерилизуйте. Горячую икру разложите по банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
Для более пикантного вкуса можно добавить пару зубчиков чеснока.
Если любите остроту — щепотка молотого перца сделает вкус насыщеннее.
Лимонную кислоту допустимо заменить столовой ложкой яблочного уксуса.
Кабачковая икра — один из видов овощной икры.
