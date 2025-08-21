Даже те, кто не любит овощи, просят добавки: секрет простейшей кабачковой икры

Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления

Домашняя кабачковая икра — это не просто заготовка на зиму, а вкус из детства, который трудно спутать с чем-то другим. Даже те, кто не слишком любит кабачки в обычном виде, едва ли откажутся от ломтика хлеба с нежной овощной намазкой.

Икра хороша тем, что подходит и к горячему картофельному пюре, и к мясу, и как лёгкая закуска. В магазинах банки с кабачковой икрой стоят на каждом шагу, но домашний вариант выигрывает и по вкусу, и по пользе.

Почему стоит готовить дома

Контроль ингредиентов — никаких лишних консервантов и усилителей вкуса.

Гибкость рецепта — можно добавить чеснок, зелень или специи, подстраивая под себя.

Неповторимый вкус — даже базовый вариант получается ярче, чем покупной.

Ингредиенты (на 12 порций)

кабачки — 1,5 кг

морковь — 450 г

лук — 450 г

томатная паста — 35 г

соль — 15 г

сахар — 10 г

лимонная кислота — 5 г

растительное масло — 30 мл

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка кабачков

Хорошо вымойте плоды, обсушите. Если кабачки переспелые — снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте кружками, слегка присолите и оставьте на 25 минут. Лишний сок слейте.

Шаг 2. Обжаривание

На сковороде с растительным маслом обжарьте кабачки до золотистой корочки с обеих сторон. Снимите с огня и переложите на блюдо.

Шаг 3. Лук и морковь

Очистите овощи. Лук порежьте мелко, морковь натрите. На той же сковороде обжарьте их около 5-7 минут, периодически помешивая.

Шаг 4. Измельчение

В кастрюлю с толстым дном сложите кабачки, морковь и лук. Измельчите блендером до однородного пюре.

Шаг 5. Варка икры

Добавьте соль, сахар, томатную пасту и лимонную кислоту. Доведите массу до кипения и тушите на медленном огне 20-25 минут, не забывая помешивать.

Шаг 6. Заготовка

Банки и крышки тщательно вымойте содой, простерилизуйте. Горячую икру разложите по банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Полезные советы

Для более пикантного вкуса можно добавить пару зубчиков чеснока.

Если любите остроту — щепотка молотого перца сделает вкус насыщеннее.

Лимонную кислоту допустимо заменить столовой ложкой яблочного уксуса.

Уточнения

