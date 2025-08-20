Муж сказал, что больше не будет есть магазинный — рецепт кетчупа из кабачков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из перезревших кабачков можно приготовить кетчуп вместо томатного - повара
Еда

Когда грядки ломятся от урожая, а оладьи и рагу уже надоели, на помощь приходит нестандартное решение — кабачковый кетчуп. Этот соус способен заменить томатный и подарить вторую жизнь даже самым перезревшим плодам.

Кабачок
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Секрет приготовления

Главное — очистить кабачки от грубой кожицы и крупных семян. Оставшаяся мякоть идеально подходит для соуса: она легко разваривается и становится нежной основой.

Кабачковый кетчуп готовится быстрее классического томатного, а по вкусу легко может его заменить.

Ингредиенты

  • кабачки очищенные — 1,5 кг

  • лук репчатый — 500 г

  • соль — 1,5 ч. л.

  • сахар — 100 г

  • томатная паста — 500 г

  • уксус — 60 мл

  • корица молотая — 0,5 ч. л.

  • острый перец молотый — 0,5 ч. л.

  • специи (перец душистый, чёрный, кориандр, гвоздика)

Как готовить

  1. Нарезанные кабачки и лук сложить в кастрюлю, добавить соль и варить 20 минут на тихом огне до мягкости.

  2. Превратить массу в пюре блендером.

  3. Вмешать сахар и томатную пасту.

  4. Опустить в соус мешочек со специями и томить ещё 25 минут.

  5. Добавить уксус, корицу и острый перец, довести до кипения.

  6. Разлить горячий кетчуп по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Такой соус спасает урожай, экономит бюджет и разнообразит меню. Зимой баночка кабачкового кетчупа напомнит о лете и станет отличным дополнением к мясу, макаронам или бутербродам.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
