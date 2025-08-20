Муж сказал, что больше не будет есть магазинный — рецепт кетчупа из кабачков

Когда грядки ломятся от урожая, а оладьи и рагу уже надоели, на помощь приходит нестандартное решение — кабачковый кетчуп. Этот соус способен заменить томатный и подарить вторую жизнь даже самым перезревшим плодам.
Главное — очистить кабачки от грубой кожицы и крупных семян. Оставшаяся мякоть идеально подходит для соуса: она легко разваривается и становится нежной основой.
Кабачковый кетчуп готовится быстрее классического томатного, а по вкусу легко может его заменить.
кабачки очищенные — 1,5 кг
лук репчатый — 500 г
соль — 1,5 ч. л.
сахар — 100 г
томатная паста — 500 г
уксус — 60 мл
корица молотая — 0,5 ч. л.
острый перец молотый — 0,5 ч. л.
специи (перец душистый, чёрный, кориандр, гвоздика)
Нарезанные кабачки и лук сложить в кастрюлю, добавить соль и варить 20 минут на тихом огне до мягкости.
Превратить массу в пюре блендером.
Вмешать сахар и томатную пасту.
Опустить в соус мешочек со специями и томить ещё 25 минут.
Добавить уксус, корицу и острый перец, довести до кипения.
Разлить горячий кетчуп по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Такой соус спасает урожай, экономит бюджет и разнообразит меню. Зимой баночка кабачкового кетчупа напомнит о лете и станет отличным дополнением к мясу, макаронам или бутербродам.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
