Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные в Японии впервые смогли передать поведение между двумя разными видами
Газон становится жёлтым: основные причины и способы устранения
Финляндия признала: экономика страдает от разрыва с Россией
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа

Это пюре убило ужин: одна ошибка с блендером превращает картошку в клейкую катастрофу

Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
1:31
Еда

Многие сталкивались с ситуацией, когда нежное пюре вдруг приобретает липкую консистенцию. Причина чаще всего в использовании блендера, который не подходит для этой задачи.

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Как блендер портит пюре

Мощные лопасти прибора разрушают клетки картофеля, высвобождая слишком много крахмала. Именно он делает массу вязкой и неприятной на вкус. Для супов-пюре блендер хорош, но для гарнира — губителен.

Чем заменить блендер

Чтобы избежать клейкости, стоит использовать толкушку или пресс. Эти инструменты разминают картофель мягче, сохраняя структуру и естественную воздушность.

Важна температура

Картофель нужно разминать сразу после слива воды, пока он горячий и парящий. Остывшие клубни выделяют больше крахмала, что усиливает липкость.

Правильная техника

Разминать картофель стоит быстро и уверенно, без чрезмерного усердия. Цель — раздавить клубни, а не взбить их. Допустимы небольшие кусочки — они только придают текстуру.

Роль сорта картофеля

Крахмалистые сорта требуют особенно осторожного обращения после варки. Из них легко получить клейкую массу, если переборщить с измельчением.

Главный принцип

Пюре получится нежным и воздушным, если соблюдать умеренность в механическом воздействии. Бережный подход — и гарнир будет именно таким, каким его ждут за столом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Журнал ELLE назвал юбку-карандаш главным модным трендом сезона осень-зима 2025–2026
Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.