Это пюре убило ужин: одна ошибка с блендером превращает картошку в клейкую катастрофу

Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкивались с ситуацией, когда нежное пюре вдруг приобретает липкую консистенцию. Причина чаще всего в использовании блендера, который не подходит для этой задачи.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Как блендер портит пюре

Мощные лопасти прибора разрушают клетки картофеля, высвобождая слишком много крахмала. Именно он делает массу вязкой и неприятной на вкус. Для супов-пюре блендер хорош, но для гарнира — губителен.

Чем заменить блендер

Чтобы избежать клейкости, стоит использовать толкушку или пресс. Эти инструменты разминают картофель мягче, сохраняя структуру и естественную воздушность.

Важна температура

Картофель нужно разминать сразу после слива воды, пока он горячий и парящий. Остывшие клубни выделяют больше крахмала, что усиливает липкость.

Правильная техника

Разминать картофель стоит быстро и уверенно, без чрезмерного усердия. Цель — раздавить клубни, а не взбить их. Допустимы небольшие кусочки — они только придают текстуру.

Роль сорта картофеля

Крахмалистые сорта требуют особенно осторожного обращения после варки. Из них легко получить клейкую массу, если переборщить с измельчением.

Главный принцип

Пюре получится нежным и воздушным, если соблюдать умеренность в механическом воздействии. Бережный подход — и гарнир будет именно таким, каким его ждут за столом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

