Многие сталкивались с ситуацией, когда нежное пюре вдруг приобретает липкую консистенцию. Причина чаще всего в использовании блендера, который не подходит для этой задачи.
Мощные лопасти прибора разрушают клетки картофеля, высвобождая слишком много крахмала. Именно он делает массу вязкой и неприятной на вкус. Для супов-пюре блендер хорош, но для гарнира — губителен.
Чтобы избежать клейкости, стоит использовать толкушку или пресс. Эти инструменты разминают картофель мягче, сохраняя структуру и естественную воздушность.
Картофель нужно разминать сразу после слива воды, пока он горячий и парящий. Остывшие клубни выделяют больше крахмала, что усиливает липкость.
Разминать картофель стоит быстро и уверенно, без чрезмерного усердия. Цель — раздавить клубни, а не взбить их. Допустимы небольшие кусочки — они только придают текстуру.
Крахмалистые сорта требуют особенно осторожного обращения после варки. Из них легко получить клейкую массу, если переборщить с измельчением.
Пюре получится нежным и воздушным, если соблюдать умеренность в механическом воздействии. Бережный подход — и гарнир будет именно таким, каким его ждут за столом.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
