Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мезонити подходят при птозе, дряблости, морщинах и снижении упругости кожи
Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми
В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин
Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй
Жим штанги лёжа — ключ к мощной и рельефной груди
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке

Часы варки — насмарку: одна ошибка, из-за которой ваш холодец никогда не застынет

Кулинарные эксперты: для прозрачности холодца необходимо сливать первый бульон
2:09
Еда

Холодец — блюдо, знакомое каждой семье на постсоветском пространстве. Кажется, что варить его просто, но на деле именно мелочи решают всё. Чтобы ваш студень получился прозрачным, ароматным и правильно застывшим, стоит учесть несколько ключевых правил.

Заливное из рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливное из рыбы

Выбирайте правильное мясо

Главная основа холодца — мясо. Лучше всего подойдут свиные ножки у копыт: в них достаточно желатина для крепкой консистенции. Чтобы вкус был богаче, можно добавить говядину или индейку.

Замочите мясо заранее

Перед варкой обязательно замочите мясо на ночь в холодной воде. Это сделает волокна мягче и поможет избавиться от лишних загрязнений. Важно, чтобы вода полностью покрывала мясо.

Первая вода — под запретом

Как только мясо закипело — сразу слейте воду и промойте куски. Этот приём гарантирует прозрачность бульона и избавляет от необходимости добавлять желатин. После промывки снова заливайте мясо свежей водой и продолжайте варить.

Специи и овощи добавляйте в конце

Холодец должен томиться минимум 5 часов. Лишь после этого добавляйте специи и овощи. Если бросить их раньше, полезные вещества и аромат просто "выварятся".

  • Совет: не пересаливайте бульон! После застывания вкус соли ощущается сильнее.

Разделка и чесночный штрих

Когда бульон готов, достаньте мясо и процедите жидкость через мелкое сито. Отделите мясо от костей и мелко нарежьте. Смешайте его с чесноком, пропущенным через пресс, — это придаст яркий аромат.

Сервировка и застывание

Разложите мясо по порционным тарелкам, сверху залейте процеженным бульоном. Чтобы холодец правильно застыл, ставьте его в холодильник на среднюю полку.

  • Не кладите блюдо в морозильную камеру и не выносите на балкон: низкие температуры портят структуру и лишают холодец тонкого вкуса.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
Еда и рецепты
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Мезонити подходят при птозе, дряблости, морщинах и снижении упругости кожи
Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми
В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин
Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Кулинарные эксперты: для прозрачности холодца необходимо сливать первый бульон
Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй
Жим штанги лёжа — ключ к мощной и рельефной груди
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.