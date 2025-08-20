Ошибка, которую совершают 9 из 10 хозяек: почему курица из холодильника может быть опаснее сырой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Курица есть почти в каждом доме. На первый взгляд — простейший продукт: бери и готовь. Но именно здесь многие хозяйки допускают ошибки, которые влияют не только на вкус, но и на безопасность блюда. Давайте разберёмся, чего стоит избегать.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Ошибка №1. Медленное размораживание

Размораживать курицу при комнатной температуре категорически нельзя. Внутри мясо оттаивает медленно, а снаружи нагревается слишком быстро. Это создаёт идеальные условия для размножения опасных бактерий.

Как правильно: положите курицу в герметичный пакет и погрузите в ёмкость с холодной водой. Меняйте воду, пока продукт полностью не разморозится.

Ошибка №2. Готовка прямо из холодильника

Даже охлаждённая курица может быть опасной, если сразу отправить её на гриль или в духовку. Снаружи мясо подрумянится, но внутри останется полусырым.

Совет: используйте кухонный термометр, особенно при запекании или жарке крупных кусков. Температура внутри должна достичь безопасного уровня.

Ошибка №3. Неправильное обращение с инвентарём

Ножи, доски, тарелки и другие предметы, соприкасавшиеся с сырой курицей, могут стать источником заражения. Опасные микрочастицы легко попадают в готовую еду.

Запомните:

  • не используйте ту же посуду без тщательной мойки;

  • не мойте сырую курицу под краном — брызги разносят бактерии по кухне.

Ошибка №4. Удаление кожицы и костей заранее

Многие хозяйки стараются заранее очистить курицу от кожи и костей. Но это лишает мясо сочности.

Почему так:

  • кости помогают равномерно распределять тепло;

  • кожа удерживает соки и делает мясо нежным.

Хотите максимально сочную курицу? Готовьте её в "собранном" виде.

Ошибка №5. Слишком высокая температура

Некоторые перестраховываются и выставляют максимальный жар в духовке. В итоге мясо становится жёстким и "резиновым".

Правильный подход: держите оптимальную температуру и не пересушивайте блюдо. Тогда курица получится мягкой, ароматной и действительно вкусной.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
