Витаминный герой или кислый враг: как лимон может подорвать здоровье

Еда

Среди традиционных фруктов лимон продолжает удерживать репутацию одного из самых полезных продуктов. Он используется в виде сока, в чистом виде или разбавленным водой и ценится за низкую калорийность и высокое содержание фитонутриентов. Лимон богат антиоксидантами, в том числе витамином С, флавоноидами (диосмин, гесперидин, лимоцитрин) и фенольными кислотами (феруловая, синапиновая, п-гидроксибензойная).

Вода с лимоном
Фото: https://i.pinimg.com/originals/05/3c/9b/053c9b99cdad041bd8553928a562a2d1.jpg
Вода с лимоном

"Лимон — это низкокалорийный фрукт, содержащий воду, витамины и минеральные соли. Он хорош как источник витамина С, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами", — объясняет диетолог из центра Humanitas Микела Сенига.

Ключевые полезные свойства

  • Витамин С способствует выработке коллагена, поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа и борется с окислительным стрессом.

  • Клетчатка (включая пектин) поддерживает здоровье кишечника, помогая полезной микрофлоре.

  • Флавоноиды поддерживают здоровье сердца, улучшают кровообращение и способствуют снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП.

  • Минералы — калий, кальций и железо — поддерживают общее состояние организма.

Влияние на мозг и кожу

Научных данных о прямом влиянии лимона на концентрацию нет, но антиоксиданты, содержащиеся в нём, защищают нервную систему. Витамин С также поддерживает здоровье кожи, стимулируя синтез коллагена и борясь со свободными радикалами. Но его эффект заметен только в контексте общего здорового питания.

Что важно знать о вреде

  • Зубная эмаль: лимонная кислота может повреждать эмаль при регулярном употреблении неразбавленного сока. После приёма лимонного сока лучше не чистить зубы сразу.

  • Пищеварение: лимон может облегчать пищеварение, стимулируя выработку ферментов. Но у людей с гастритом или кислотным рефлюксом он может усугубить симптомы.

  • Избыток железа: витамин С усиливает усвоение железа, что полезно при анемии, но опасно при гемохроматозе.

Лимон и похудение

Сам по себе лимон не способствует снижению веса. Однако он может быть полезной частью рациона благодаря низкой калорийности и способности создавать чувство сытости за счёт воды и клетчатки. Но снижение веса требует общего дефицита калорий и физической активности.

Стоит ли пить воду с лимоном утром

Это может быть полезной привычкой, так как способствует гидратации и обеспечивает небольшую дозу витамина С. Главное — помнить, что эффект аналогичен обычному потреблению воды и не заменяет полноценный завтрак. Это также хороший заменитель сладких напитков.

Польза для сердца

Флавоноиды и витамин С, содержащиеся в лимоне, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. Они уменьшают окислительный стресс, один из факторов риска сердечных заболеваний.

Лимон — действительно ценный продукт, особенно в составе сбалансированного питания. Однако он не является универсальным средством от всех болезней. Употреблять его стоит с учётом индивидуальных особенностей: состояния ЖКТ, зубной эмали, уровня железа в организме. В умеренных количествах и с разнообразием других фруктов он может быть частью здорового ежедневного рациона.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
