Один из самых любимых продуктов оказался врагом номер один поджелудочной

Еда

Жареный картофель — это удовольствие, к которому стоит относиться с осторожностью. Исследование Гарвардской Школы общественного здравоохранения показало: употребление картофеля фри трижды в неделю может увеличить риск развития диабета 2 типа на 20% по сравнению с теми, кто ест его реже одного раза в неделю. Учитывая, что в Италии почти 4 миллиона человек уже живут с этим заболеванием, а ещё около 1,5 миллиона случаев не диагностированы (по данным Минздрава), выводы исследования приобретают особое значение.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майонез

Масштабное исследование с убедительными выводами

Анализ проводился на основе данных более чем 30 лет наблюдений за 205 000 изначально здоровых взрослых. За это время 22 299 из них развили диабет 2 типа. Учёные выяснили, что замена картофеля фри на цельнозерновые продукты может значительно снизить риск заболевания. Дополнительные мета-анализы, охватившие более 500 000 участников на четырёх континентах, дали аналогичные результаты.

"Ограничение потребления жареного картофеля и выбор полезных источников углеводов — это простая мера, которая может существенно повлиять на риск развития диабета 2 типа", — пояснил соавтор исследования, профессор Уолтер Виллетт.

Виновата не пища, а способ приготовления

Картофель сам по себе не является проблемой. Всё дело в том, как он готовится. Варка, запекание или приготовление на пару сохраняют полезные вещества — клетчатку, витамины, минералы — и снижают содержание жира и натрия. Средний картофель с кожурой содержит примерно 118 калорий, 27 г углеводов, 2,5 г клетчатки, 2,5 г белка и 515 мг калия, а также витамин С.

Жарка меняет всё: порция картофеля фри из фастфуда может содержать 480 калорий, 23 г жира и 400 мг натрия, не считая добавок и ароматизаторов. Особенно вредны чипсы, жареные в сомнительном масле и чрезмерно солёные. Именно они представляют наибольшую опасность для здоровья.

Альтернативы без потери вкуса

Полностью отказываться от картофеля не нужно. Есть множество полезных и вкусных вариантов его приготовления:

  • Запечённый картофель: с небольшим количеством оливкового масла, с травами и специями. Хрустящий снаружи, мягкий внутри — отличное дополнение к мясу, рыбе или бобовым.

  • Картофель на пару или варёный: идеален для салатов.

  • Картофельное пюре: можно заменить сливочное масло на греческий йогурт для уменьшения содержания насыщенных жиров.

  • Фритюрница: помогает получить хрустящие дольки с меньшим количеством масла.

Как часто и в каком виде

Оптимальная порция — один средний картофель весом около 140 г. Красный, белый или сладкий — каждый сорт приносит свои полезные вещества. Важно сочетать картофель с "правильными" белками и жирами: рыбой, бобовыми или оливковым маслом. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Вывод прост: исключать картофель не нужно — нужно выбирать полезные способы его приготовления. Иногда можно побаловать себя и жареным, особенно если он приготовлен дома из качественных ингредиентов. А при наличии заболеваний или подозрений на диабет стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
