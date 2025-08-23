Один из самых любимых продуктов оказался врагом номер один поджелудочной

Жареный картофель — это удовольствие, к которому стоит относиться с осторожностью. Исследование Гарвардской Школы общественного здравоохранения показало: употребление картофеля фри трижды в неделю может увеличить риск развития диабета 2 типа на 20% по сравнению с теми, кто ест его реже одного раза в неделю. Учитывая, что в Италии почти 4 миллиона человек уже живут с этим заболеванием, а ещё около 1,5 миллиона случаев не диагностированы (по данным Минздрава), выводы исследования приобретают особое значение.
Анализ проводился на основе данных более чем 30 лет наблюдений за 205 000 изначально здоровых взрослых. За это время 22 299 из них развили диабет 2 типа. Учёные выяснили, что замена картофеля фри на цельнозерновые продукты может значительно снизить риск заболевания. Дополнительные мета-анализы, охватившие более 500 000 участников на четырёх континентах, дали аналогичные результаты.
"Ограничение потребления жареного картофеля и выбор полезных источников углеводов — это простая мера, которая может существенно повлиять на риск развития диабета 2 типа", — пояснил соавтор исследования, профессор Уолтер Виллетт.
Картофель сам по себе не является проблемой. Всё дело в том, как он готовится. Варка, запекание или приготовление на пару сохраняют полезные вещества — клетчатку, витамины, минералы — и снижают содержание жира и натрия. Средний картофель с кожурой содержит примерно 118 калорий, 27 г углеводов, 2,5 г клетчатки, 2,5 г белка и 515 мг калия, а также витамин С.
Жарка меняет всё: порция картофеля фри из фастфуда может содержать 480 калорий, 23 г жира и 400 мг натрия, не считая добавок и ароматизаторов. Особенно вредны чипсы, жареные в сомнительном масле и чрезмерно солёные. Именно они представляют наибольшую опасность для здоровья.
Полностью отказываться от картофеля не нужно. Есть множество полезных и вкусных вариантов его приготовления:
Запечённый картофель: с небольшим количеством оливкового масла, с травами и специями. Хрустящий снаружи, мягкий внутри — отличное дополнение к мясу, рыбе или бобовым.
Картофель на пару или варёный: идеален для салатов.
Картофельное пюре: можно заменить сливочное масло на греческий йогурт для уменьшения содержания насыщенных жиров.
Фритюрница: помогает получить хрустящие дольки с меньшим количеством масла.
Оптимальная порция — один средний картофель весом около 140 г. Красный, белый или сладкий — каждый сорт приносит свои полезные вещества. Важно сочетать картофель с "правильными" белками и жирами: рыбой, бобовыми или оливковым маслом. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Вывод прост: исключать картофель не нужно — нужно выбирать полезные способы его приготовления. Иногда можно побаловать себя и жареным, особенно если он приготовлен дома из качественных ингредиентов. А при наличии заболеваний или подозрений на диабет стоит проконсультироваться с врачом.
