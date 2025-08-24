Семейный вечер стал слаще: банановый трюк, который любят и дети, и взрослые

Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда самые тёплые семейные традиции начинаются с простых вещей — вроде десерта, приготовленного из подручных продуктов. Когда под рукой есть бананы и немного сахара, можно создать эффектное и вкусное лакомство, не включая духовку надолго и не пачкая лишнюю посуду. Этот десерт готовится за считанные минуты, идеально подходит для вечера в кругу семьи и не требует предварительной подготовки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареный банан с мороженым

В чём секрет

Всё просто: бананы разрезаются вдоль прямо в кожуре и запекаются с посыпкой из сахарного песка до золотистой карамели. Кожура служит натуральной формой и защищает мякоть от расползания, а результат — сладкие, тёплые и слегка хрустящие снаружи бананы, которые можно подавать с мороженым, орехами или йогуртом.

Что понадобится

На 4 порции:

4 спелых, но твёрдых банана

8 ч. ложек сахарного песка

Ванильное мороженое — по желанию

Рубленые фисташки — по желанию

Как приготовить

Установите решётку духовки на 15 см ниже гриля и разогрейте гриль. Застелите противень алюминиевой фольгой. Разрежьте каждый банан вдоль, не очищая кожуру. Удобно делать это, положив банан изгибом вниз на разделочную доску. Разверните половинки, выложите на противень срезом вверх. Оставьте небольшое расстояние между ними. Каждую половинку посыпьте 1 чайной ложкой сахара. Поставьте противень под гриль на 5-7 минут, пока сахар не закарамелизуется. При необходимости поверните противень. Остудите бананы пару минут и подавайте прямо в кожуре. Хорошо сочетаются с мороженым и орехами.

Полезные советы

Выбор бананов: нужны жёлтые и упругие плоды без пятен. Мягкие или переспелые — не подойдут, они расползутся.

Следите за процессом: время приготовления зависит от духовки. Не отходите далеко и контролируйте карамелизацию.

Используйте горелку: если есть кулинарная горелка — отлично. Ведите ею круговыми движениями на расстоянии, чтобы сахар плавился равномерно.

Как подавать

С мороженым: особенно вкусно с ванильным, шоколадным, кофейным или дульсе де лече. Добавьте орехи или вишню — получится банановый сплит.

С овсянкой: нарезанные карамелизированные бананы украсят завтрак. С ягодами и ложкой арахисовой пасты получится питательное начало дня.

В йогуртовом парфе: выкладывайте слоями с йогуртом, гранолой, ореховой пастой и свежими ягодами — получится лёгкий и красивый десерт.

Хранение

Лучше всего есть сразу после приготовления. Остатки можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 1 дня. Разогревать не обязательно — вкус остаётся насыщенным даже в холодном виде.

Уточнения

Ве́чер — время суток, следующее за днём и предшествующее ночи. Иногда его начало связывают с достижением Солнцем горизонта и началом сумерек, однако в зависимости от времени года это случается в разное время.

