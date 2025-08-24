Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Календула, бархатцы и настурция защищают огород от вредителей
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами

Семейный вечер стал слаще: банановый трюк, который любят и дети, и взрослые

Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре
3:02
Еда

Иногда самые тёплые семейные традиции начинаются с простых вещей — вроде десерта, приготовленного из подручных продуктов. Когда под рукой есть бананы и немного сахара, можно создать эффектное и вкусное лакомство, не включая духовку надолго и не пачкая лишнюю посуду. Этот десерт готовится за считанные минуты, идеально подходит для вечера в кругу семьи и не требует предварительной подготовки.

Жареный банан с мороженым
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареный банан с мороженым

В чём секрет

Всё просто: бананы разрезаются вдоль прямо в кожуре и запекаются с посыпкой из сахарного песка до золотистой карамели. Кожура служит натуральной формой и защищает мякоть от расползания, а результат — сладкие, тёплые и слегка хрустящие снаружи бананы, которые можно подавать с мороженым, орехами или йогуртом.

Что понадобится

На 4 порции:

  • 4 спелых, но твёрдых банана

  • 8 ч. ложек сахарного песка

  • Ванильное мороженое — по желанию

  • Рубленые фисташки — по желанию

Как приготовить

  1. Установите решётку духовки на 15 см ниже гриля и разогрейте гриль.

  2. Застелите противень алюминиевой фольгой.

  3. Разрежьте каждый банан вдоль, не очищая кожуру. Удобно делать это, положив банан изгибом вниз на разделочную доску.

  4. Разверните половинки, выложите на противень срезом вверх. Оставьте небольшое расстояние между ними.

  5. Каждую половинку посыпьте 1 чайной ложкой сахара.

  6. Поставьте противень под гриль на 5-7 минут, пока сахар не закарамелизуется. При необходимости поверните противень.

  7. Остудите бананы пару минут и подавайте прямо в кожуре. Хорошо сочетаются с мороженым и орехами.

Полезные советы

  • Выбор бананов: нужны жёлтые и упругие плоды без пятен. Мягкие или переспелые — не подойдут, они расползутся.

  • Следите за процессом: время приготовления зависит от духовки. Не отходите далеко и контролируйте карамелизацию.

  • Используйте горелку: если есть кулинарная горелка — отлично. Ведите ею круговыми движениями на расстоянии, чтобы сахар плавился равномерно.

Как подавать

  • С мороженым: особенно вкусно с ванильным, шоколадным, кофейным или дульсе де лече. Добавьте орехи или вишню — получится банановый сплит.

  • С овсянкой: нарезанные карамелизированные бананы украсят завтрак. С ягодами и ложкой арахисовой пасты получится питательное начало дня.

  • В йогуртовом парфе: выкладывайте слоями с йогуртом, гранолой, ореховой пастой и свежими ягодами — получится лёгкий и красивый десерт.

Хранение

Лучше всего есть сразу после приготовления. Остатки можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 1 дня. Разогревать не обязательно — вкус остаётся насыщенным даже в холодном виде.

Уточнения

Ве́чер — время суток, следующее за днём и предшествующее ночи. Иногда его начало связывают с достижением Солнцем горизонта и началом сумерек, однако в зависимости от времени года это случается в разное время.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира
Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.