Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психологи советуют соблюдать график сна для снижения частоты ночных кошмаров
Каждую осень самцы лосей сбрасывают рога и ежегодно отращивают новые
Миф о чистом транспорте развеян? Почему зарядные станции электрокаров вызывают опасения
Дочь Ларисы Долиной поделилась правдой об отношениях в семье
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля
Физиотерапевт утверждает, что эти 5 упражнений с собственным весом помогут вам развить крепкий корпус
Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
Историки подчёркивают: Апулия вобрала культуру греков, арабов и норманнов

Миксер не нужен, духовка тоже: идеальный шоколадный мусс, который готовится сам

Растопите шоколад, добавьте воду и арахисовое масло — готовим мусс без плиты
2:52
Еда

Многие рецепты шоколадного мусса требуют сложной техники: правильного взбивания сливок, темперирования яичных желтков или белков. Однако существует способ обойти все эти шаги и приготовить насыщенный мусс всего из двух ингредиентов — шоколада и арахисового масла — с добавлением воды. Без молочных продуктов и яиц, но с насыщенным вкусом.

Шоколадный мусс
Фото: flickr.com by Crystl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадный мусс

Рецепт вдохновлён идеей шоколадного мусса из одного ингредиента: шоколад взбивается с водой на ледяной бане до воздушного и шелковистого состояния. Добавление арахисового масла превращает его в текстурное и ароматное лакомство, которое готовится за считанные минуты и не требует особых навыков.

Ингредиенты на 4 порции

  • 4 унции (примерно 115 г) тёмного, горького или полусладкого шоколада, мелко порубленного

  • 1/4 стакана сливочного или хрустящего арахисового масла

  • 1/2 стакана воды

Приготовление

  1. Смешайте шоколад, арахисовое масло и воду в миске, подходящей для микроволновки.

  2. Растапливайте в микроволновой печи по 30 секунд, каждый раз тщательно перемешивая венчиком. Обычно хватает трёх интервалов по 30 секунд (всего 1 мин 30 сек).

Без микроволновки? Поставьте миску на водяную баню (чаша не должна касаться воды) и перемешивайте до однородности.

  1. Перенесите миску с расплавленной массой на ледяную баню. Взбивайте венчиком 2-3 минуты, проводя по стенкам и дну. Смесь станет плотнее и пышнее. После этого мусс можно сразу подавать или охладить.

  2. Разложите мусс по чашкам. По желанию посыпьте хлопьями соли, шоколадной стружкой, дроблёным солёным арахисом или посыпкой.

Советы по приготовлению

  • Не используйте шоколадную крошку. В ней меньше какао-масла и больше стабилизаторов, она хуже плавится и быстро застывает. Предпочтительнее шоколад в плитках или кусочках без лецитина.

  • Поломайте шоколад на равномерные кусочки. Это ускорит и упростит плавление. Подойдут тёмный, горький или полусладкий шоколад. Молочный и белый лучше не использовать — они легко перегреваются.

  • Используйте только не натуральное арахисовое масло. Подслащённое масло с эмульгаторами не расслоится при добавлении воды. Натуральное арахисовое масло может свернуться.

Этот десерт порадует настоящих ценителей шоколада и арахисового масла. Его можно приготовить за несколько минут, не включая плиту и не тратя время на взбивание сливок. Просто, быстро и вкусно.

Уточнения

Ми́ксер — устройство для приготовления пищи методом перемешивания её компонентов до создания однородной массы и обогащения взбиваемой жидкости воздухом.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO
Названы причины снижения эффективности автомобильных АКБ
Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств
Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников
Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.