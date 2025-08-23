Миксер не нужен, духовка тоже: идеальный шоколадный мусс, который готовится сам

Растопите шоколад, добавьте воду и арахисовое масло — готовим мусс без плиты

Многие рецепты шоколадного мусса требуют сложной техники: правильного взбивания сливок, темперирования яичных желтков или белков. Однако существует способ обойти все эти шаги и приготовить насыщенный мусс всего из двух ингредиентов — шоколада и арахисового масла — с добавлением воды. Без молочных продуктов и яиц, но с насыщенным вкусом.

Фото: flickr.com by Crystl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадный мусс

Рецепт вдохновлён идеей шоколадного мусса из одного ингредиента: шоколад взбивается с водой на ледяной бане до воздушного и шелковистого состояния. Добавление арахисового масла превращает его в текстурное и ароматное лакомство, которое готовится за считанные минуты и не требует особых навыков.

Ингредиенты на 4 порции

4 унции (примерно 115 г) тёмного, горького или полусладкого шоколада, мелко порубленного

1/4 стакана сливочного или хрустящего арахисового масла

1/2 стакана воды

Приготовление

Смешайте шоколад, арахисовое масло и воду в миске, подходящей для микроволновки. Растапливайте в микроволновой печи по 30 секунд, каждый раз тщательно перемешивая венчиком. Обычно хватает трёх интервалов по 30 секунд (всего 1 мин 30 сек).

Без микроволновки? Поставьте миску на водяную баню (чаша не должна касаться воды) и перемешивайте до однородности.

Перенесите миску с расплавленной массой на ледяную баню. Взбивайте венчиком 2-3 минуты, проводя по стенкам и дну. Смесь станет плотнее и пышнее. После этого мусс можно сразу подавать или охладить. Разложите мусс по чашкам. По желанию посыпьте хлопьями соли, шоколадной стружкой, дроблёным солёным арахисом или посыпкой.

Советы по приготовлению

Не используйте шоколадную крошку. В ней меньше какао-масла и больше стабилизаторов, она хуже плавится и быстро застывает. Предпочтительнее шоколад в плитках или кусочках без лецитина.

Поломайте шоколад на равномерные кусочки. Это ускорит и упростит плавление. Подойдут тёмный, горький или полусладкий шоколад. Молочный и белый лучше не использовать — они легко перегреваются.

Используйте только не натуральное арахисовое масло. Подслащённое масло с эмульгаторами не расслоится при добавлении воды. Натуральное арахисовое масло может свернуться.

Этот десерт порадует настоящих ценителей шоколада и арахисового масла. Его можно приготовить за несколько минут, не включая плиту и не тратя время на взбивание сливок. Просто, быстро и вкусно.

Уточнения

