Миксер не нужен, духовка тоже: идеальный шоколадный мусс, который готовится сам

Многие рецепты шоколадного мусса требуют сложной техники: правильного взбивания сливок, темперирования яичных желтков или белков. Однако существует способ обойти все эти шаги и приготовить насыщенный мусс всего из двух ингредиентов — шоколада и арахисового масла — с добавлением воды. Без молочных продуктов и яиц, но с насыщенным вкусом.
Рецепт вдохновлён идеей шоколадного мусса из одного ингредиента: шоколад взбивается с водой на ледяной бане до воздушного и шелковистого состояния. Добавление арахисового масла превращает его в текстурное и ароматное лакомство, которое готовится за считанные минуты и не требует особых навыков.
4 унции (примерно 115 г) тёмного, горького или полусладкого шоколада, мелко порубленного
1/4 стакана сливочного или хрустящего арахисового масла
1/2 стакана воды
Смешайте шоколад, арахисовое масло и воду в миске, подходящей для микроволновки.
Растапливайте в микроволновой печи по 30 секунд, каждый раз тщательно перемешивая венчиком. Обычно хватает трёх интервалов по 30 секунд (всего 1 мин 30 сек).
Без микроволновки? Поставьте миску на водяную баню (чаша не должна касаться воды) и перемешивайте до однородности.
Перенесите миску с расплавленной массой на ледяную баню. Взбивайте венчиком 2-3 минуты, проводя по стенкам и дну. Смесь станет плотнее и пышнее. После этого мусс можно сразу подавать или охладить.
Разложите мусс по чашкам. По желанию посыпьте хлопьями соли, шоколадной стружкой, дроблёным солёным арахисом или посыпкой.
Не используйте шоколадную крошку. В ней меньше какао-масла и больше стабилизаторов, она хуже плавится и быстро застывает. Предпочтительнее шоколад в плитках или кусочках без лецитина.
Поломайте шоколад на равномерные кусочки. Это ускорит и упростит плавление. Подойдут тёмный, горький или полусладкий шоколад. Молочный и белый лучше не использовать — они легко перегреваются.
Используйте только не натуральное арахисовое масло. Подслащённое масло с эмульгаторами не расслоится при добавлении воды. Натуральное арахисовое масло может свернуться.
Этот десерт порадует настоящих ценителей шоколада и арахисового масла. Его можно приготовить за несколько минут, не включая плиту и не тратя время на взбивание сливок. Просто, быстро и вкусно.
