После этого рецепта вы забудете о заказе еды — ужин, который делает всё сам

Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды

Домашние версии блюд на вынос ценятся за то, что они экономят время, силы и не требуют большой уборки. Именно таким является рецепт лапши с говядиной и брокколи — насыщенное по вкусу блюдо, которое готовится менее чем за полчаса и требует минимум посуды: всего одна большая сковорода, мерный стакан и микротёрка.

Этот рецепт идеально подходит для будних вечеров, когда нет времени ждать доставку. Всё готовится быстро, просто и в одном сосуде.

Почему это удобно

Классическое жаркое из говядины и брокколи обычно требует вырезки и подачи с рисом. В этом варианте используется говяжий фарш, что делает приготовление быстрее и доступнее. Вместо гарнира — лапша, которая варится прямо в сковороде, впитывая в себя вкус соуса и мяса.

Гибкость рецепта — ещё одно его преимущество: фарш можно заменить на куриный или свиной, брокколи — на цветную капусту, стручковый горошек или морковь. Подойдут и разные виды лапши: китайская, удон, соба, яичная, рамен или даже тонкая пшеничная паста.

Ингредиенты на 4 порции

1,5 стакана воды

1/4 стакана соуса хойсин

3 ст. ложки соевого соуса или тамари

1 ст. ложка мирина

1 ст. ложка кукурузного крахмала

3 зубчика чеснока, измельчённых

1 ст. ложка тёртого свежего имбиря

450 г нежирного говяжьего фарша

1 головка брокколи (около 300 г), нарезанная

230 г сушёной лапши (китайской, удон, соба и др.)

Нарезанный зелёный лук и кунжут — для подачи

Приготовление

В мерной чашке смешайте воду, хойсин, соевый соус, мирин и крахмал. Добавьте натёртые чеснок и имбирь. Отставьте смесь. В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Выложите говядину, слегка разломайте лопаткой и обжарьте 2-3 минуты. Добавьте брокколи и соус, накройте крышкой и готовьте ещё 2-3 минуты. Сдвиньте содержимое сковороды к краям, добавьте лапшу, снова накройте и готовьте 4-5 минут. Когда соус загустеет, а лапша станет мягкой, блюдо готово. Подавайте с луком и кунжутом по желанию.

Лайфхаки для ещё большего удобства

Чтобы сократить время, удобно держать дома замороженную брокколи или готовые овощные наборы. Также в приготовлении помогут замороженные кубики чеснока и имбиря или паста из них — её легко хранить в холодильнике.

Этот вариант лапши с говядиной и брокколи — полноценный и универсальный ужин, для которого требуется минимум посуды и максимум пользы. Быстро, вкусно и удобно — всё, что нужно после долгого дня.

Уточнения

