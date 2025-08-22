После этого рецепта вы забудете о заказе еды — ужин, который делает всё сам

Домашние версии блюд на вынос ценятся за то, что они экономят время, силы и не требуют большой уборки. Именно таким является рецепт лапши с говядиной и брокколи — насыщенное по вкусу блюдо, которое готовится менее чем за полчаса и требует минимум посуды: всего одна большая сковорода, мерный стакан и микротёрка.
Этот рецепт идеально подходит для будних вечеров, когда нет времени ждать доставку. Всё готовится быстро, просто и в одном сосуде.
Классическое жаркое из говядины и брокколи обычно требует вырезки и подачи с рисом. В этом варианте используется говяжий фарш, что делает приготовление быстрее и доступнее. Вместо гарнира — лапша, которая варится прямо в сковороде, впитывая в себя вкус соуса и мяса.
Гибкость рецепта — ещё одно его преимущество: фарш можно заменить на куриный или свиной, брокколи — на цветную капусту, стручковый горошек или морковь. Подойдут и разные виды лапши: китайская, удон, соба, яичная, рамен или даже тонкая пшеничная паста.
1,5 стакана воды
1/4 стакана соуса хойсин
3 ст. ложки соевого соуса или тамари
1 ст. ложка мирина
1 ст. ложка кукурузного крахмала
3 зубчика чеснока, измельчённых
1 ст. ложка тёртого свежего имбиря
450 г нежирного говяжьего фарша
1 головка брокколи (около 300 г), нарезанная
230 г сушёной лапши (китайской, удон, соба и др.)
Нарезанный зелёный лук и кунжут — для подачи
В мерной чашке смешайте воду, хойсин, соевый соус, мирин и крахмал. Добавьте натёртые чеснок и имбирь. Отставьте смесь.
В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Выложите говядину, слегка разломайте лопаткой и обжарьте 2-3 минуты.
Добавьте брокколи и соус, накройте крышкой и готовьте ещё 2-3 минуты.
Сдвиньте содержимое сковороды к краям, добавьте лапшу, снова накройте и готовьте 4-5 минут.
Когда соус загустеет, а лапша станет мягкой, блюдо готово. Подавайте с луком и кунжутом по желанию.
Чтобы сократить время, удобно держать дома замороженную брокколи или готовые овощные наборы. Также в приготовлении помогут замороженные кубики чеснока и имбиря или паста из них — её легко хранить в холодильнике.
Этот вариант лапши с говядиной и брокколи — полноценный и универсальный ужин, для которого требуется минимум посуды и максимум пользы. Быстро, вкусно и удобно — всё, что нужно после долгого дня.
