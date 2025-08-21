Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эльдар Джарахов принёс свои извинения россиянам после скандала с оскорблениями
Океанолог: активность ядовитых медуз на Дальнем Востоке выросла из-за смены климата
Депутат Нилов предложил штрафовать инспекторов ГИБДД за ошибочные постановления с камер
Археологи нашли утраченные артефакты из гробницы японского императора Нинтоку
Пустой центр, однообразие цветов и мебель по периметру делают интерьер безжизненным
Собранная падалица и ловчие пояса помогают остановить распространение плодожорки
Инженеры: езда с низким уровнем топлива ведёт к поломке насоса и засору системы
Сладкие и цветочные ароматы духов работают как приманка для насекомых — бьюти-редактор Мукаранда
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики

Грязнее, чем миска пса: правда о бутылке, из которой вы пьёте каждый день

Джессика Эк: бутылку для воды нужно мыть ежедневно из-за риска заражения
3:20
Еда

Многоразовая бутылка для воды — полезный и экологичный аксессуар. Она сопровождает нас на работе, в спортзале и в дороге. Но при этом мало кто задумывается, насколько активно внутри неё размножаются бактерии. Постоянная влажность и редкая чистка превращают внутреннюю поверхность в идеальную среду для микробов и плесени.

Девушка после спорта
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка после спорта

"Внутренняя поверхность бутылки с водой — идеальная влажная среда для распространения микробов и плесени", — говорит представитель Американского института уборки Джессика Эк.

Что показали исследования

Согласно исследованию Treadmill Reviews, в котором изучались бутылки спортсменов после недели без мытья, уровень загрязнения оказался шокирующим. На некоторых моделях было более 300 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на квадратный сантиметр. Для сравнения: это в шесть раз больше, чем в миске с водой вашей собаки, и лишь немного меньше, чем в держателе зубных щёток.

Наибольшее количество бактерий оказалось в бутылках с откидными крышками — их механизм создаёт дополнительные труднодоступные для мытья зоны. Напротив, бутылки с трубочками показали наименьшее количество бактерий — всего 25 КОЕ. Исследователи предполагают, что вода быстрее уходит вглубь трубочки, не задерживаясь на поверхности.

Но даже такой результат не слишком утешает: это почти столько же бактерий, сколько на сиденье унитаза дома.

Как часто нужно мыть бутылку

Многие ограничиваются тем, что время от времени ополаскивают бутылку или кладут её в посудомоечную машину. Однако этого недостаточно. По словам Джессики Эк, мыть бутылку следует ежедневно:

"Если вы используете бутылку в течение дня, её нужно мыть в конце дня. Через неделю в ней будет больше бактерий, чем в миске вашего питомца. А через месяц? Это отличная среда для распространения микробов", — подчёркивает она.

Как правильно мыть бутылку

Прежде всего, стоит заглянуть в инструкцию или на сайт производителя: большинство современных бутылок можно мыть в посудомоечной машине. Крышки и мелкие детали лучше располагать на верхней полке. Но иногда ручная мойка — более надёжный способ.

Вот что рекомендует Джессика Эк:

  1. Наполните бутылку тёплой водой с каплей средства для мытья посуды.

  2. Крышку, трубочку и другие мелкие части замочите в миске с мыльной водой.

  3. Используйте ёршик для бутылок, чтобы тщательно очистить внутреннюю поверхность.

  4. Промойте все части под чистой водой и хорошо просушите.

  5. Оставьте бутылку открытой, перевернув вверх дном, чтобы влага испарилась.

Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью высохли — влага, оставшаяся внутри, может стать причиной появления плесени.

Здоровье начинается с гигиены

Многоразовая бутылка для воды помогает заботиться об экологии и пить больше жидкости. Но чтобы она не стала источником болезней, важно сделать её регулярную чистку такой же привычкой, как и мытьё посуды. Это просто, быстро и действительно необходимо.

Уточнения

Буты́лка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Собранная падалица и ловчие пояса помогают остановить распространение плодожорки
Инженеры: езда с низким уровнем топлива ведёт к поломке насоса и засору системы
Сладкие и цветочные ароматы духов работают как приманка для насекомых — бьюти-редактор Мукаранда
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики
Юлия Снигирь: люди, которые оставляют гневные комментарии, просто не нашли себя в жизни
Филипп Киркоров приехал на Новую волну и рассказал о процессе заживления ожогов
Стая дельфинов способна отбить атаку акулы благодаря координации
Модные режиссёры в России создают карикатуры на политические темы
Базовый рецепт курицы с рисом: маринуем, выкладываем, запекаем
Совместное употребление огурцов и помидоров вызывает нагрузку на ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.