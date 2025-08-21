Грязнее, чем миска пса: правда о бутылке, из которой вы пьёте каждый день

Джессика Эк: бутылку для воды нужно мыть ежедневно из-за риска заражения

Многоразовая бутылка для воды — полезный и экологичный аксессуар. Она сопровождает нас на работе, в спортзале и в дороге. Но при этом мало кто задумывается, насколько активно внутри неё размножаются бактерии. Постоянная влажность и редкая чистка превращают внутреннюю поверхность в идеальную среду для микробов и плесени.

"Внутренняя поверхность бутылки с водой — идеальная влажная среда для распространения микробов и плесени", — говорит представитель Американского института уборки Джессика Эк.

Что показали исследования

Согласно исследованию Treadmill Reviews, в котором изучались бутылки спортсменов после недели без мытья, уровень загрязнения оказался шокирующим. На некоторых моделях было более 300 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на квадратный сантиметр. Для сравнения: это в шесть раз больше, чем в миске с водой вашей собаки, и лишь немного меньше, чем в держателе зубных щёток.

Наибольшее количество бактерий оказалось в бутылках с откидными крышками — их механизм создаёт дополнительные труднодоступные для мытья зоны. Напротив, бутылки с трубочками показали наименьшее количество бактерий — всего 25 КОЕ. Исследователи предполагают, что вода быстрее уходит вглубь трубочки, не задерживаясь на поверхности.

Но даже такой результат не слишком утешает: это почти столько же бактерий, сколько на сиденье унитаза дома.

Как часто нужно мыть бутылку

Многие ограничиваются тем, что время от времени ополаскивают бутылку или кладут её в посудомоечную машину. Однако этого недостаточно. По словам Джессики Эк, мыть бутылку следует ежедневно:

"Если вы используете бутылку в течение дня, её нужно мыть в конце дня. Через неделю в ней будет больше бактерий, чем в миске вашего питомца. А через месяц? Это отличная среда для распространения микробов", — подчёркивает она.

Как правильно мыть бутылку

Прежде всего, стоит заглянуть в инструкцию или на сайт производителя: большинство современных бутылок можно мыть в посудомоечной машине. Крышки и мелкие детали лучше располагать на верхней полке. Но иногда ручная мойка — более надёжный способ.

Вот что рекомендует Джессика Эк:

Наполните бутылку тёплой водой с каплей средства для мытья посуды. Крышку, трубочку и другие мелкие части замочите в миске с мыльной водой. Используйте ёршик для бутылок, чтобы тщательно очистить внутреннюю поверхность. Промойте все части под чистой водой и хорошо просушите. Оставьте бутылку открытой, перевернув вверх дном, чтобы влага испарилась.

Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью высохли — влага, оставшаяся внутри, может стать причиной появления плесени.

Здоровье начинается с гигиены

Многоразовая бутылка для воды помогает заботиться об экологии и пить больше жидкости. Но чтобы она не стала источником болезней, важно сделать её регулярную чистку такой же привычкой, как и мытьё посуды. Это просто, быстро и действительно необходимо.

Уточнения

Буты́лка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

