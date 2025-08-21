Так готовили бабушки — теперь готовят занятые мамы: рецепт, который не подводит

Базовый рецепт курицы с рисом: маринуем, выкладываем, запекаем

Иногда самые простые рецепты становятся самыми тёплыми воспоминаниями. Одно из таких блюд — запечённая курица с рисом. Много лет назад его готовили мамы и бабушки: выкладывали в одну форму куриные кусочки, сырой рис и приправы, отправляли всё в духовку — и дом наполнялся уютным ароматом, от которого невозможно было оторваться. Это была кулинария без спешки и лишней суеты, где главным была забота.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курица

Современный взгляд на классический рецепт

Времена меняются, и подход к приготовлению блюд тоже. В обновлённой версии рецепта сохраняется главное — простота и насыщенность вкуса, но добавляется удобство. Всё также используется минимум посуды: одна миска, одна форма для запекания. Но теперь нет необходимости стоять у плиты — всё готовится в духовке. Нужно лишь собрать ингредиенты, отправить их запекаться и дождаться, пока ужин будет готов. Никакой рутины — только ароматный результат.

Простота и универсальность

Это блюдо — настоящий кулинарный универсал. Оно подойдёт для будничного ужина и уютного воскресного обеда. За счёт базовых ингредиентов и лёгкой технологии его удобно готовить даже наспех. В процессе участвуют всего две ёмкости — миска и форма, так что уборка после готовки займёт считанные минуты.

Как разнообразить рецепт

Один из плюсов блюда — его гибкость. Вместо куриных бёдер подойдут грудки без кожи и костей. В последние 15 минут можно добавить овощи: морковь, сладкий перец, зелёный горошек — они добавят цвета и пользы. Любители пряностей могут использовать заатар, а для сливочности стоит за 10 минут до готовности посыпать всё тёртым сыром. Моцарелла или пармезан придадут блюду аппетитную корочку.

С чем подать

Хотя запечённая курица с рисом самодостаточна, её вкус можно интересно дополнить. Прекрасно подойдут ближневосточные салаты — фатуш или ливанский салат из капусты. Также в качестве аккомпанемента подойдёт ложка густого натурального йогурта. Он освежит вкус и добавит контраст.

Пошаговый рецепт

Время подготовки: 25 минут

Время приготовления: 60 минут

Порции: 8

Ингредиенты

Для курицы:

3 ст. ложки оливкового масла

6 зубчиков чеснока, измельчённые

1 ст. ложка паприки

2 ч. ложки сушёного орегано

2 ч. ложки сушёного тимьяна

1,5 ч. ложки соли

1,5 ч. ложки свежемолотого чёрного перца

¼ ч. ложки порошка куркумы

8 куриных бёдер без костей и кожи (примерно 1,5 кг)

Свежая петрушка — по желанию, для подачи

Для риса:

1,5 чашки риса басмати, промытого и высушенного

1 ст. ложка оливкового масла

1 маленький жёлтый лук, мелко нарезанный

½ ч. ложки соли

¼ ч. ложки свежемолотого чёрного перца

2 чашки кипящей воды

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°C. В большой миске смешайте все специи, чеснок и масло. Добавьте курицу и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на 20 минут при комнатной температуре. В форме для запекания (23x33 см) соедините рис, масло, лук, соль, перец и горячую воду. Перемешайте. Выложите курицу поверх риса в один слой. Добавьте немного оставшегося маринада. Накройте форму фольгой и запекайте 45 минут. Снимите фольгу и запекайте ещё 15 минут до румяной корочки. Выньте из духовки, временно отложите курицу и взрыхлите рис вилкой. Верните курицу сверху, украсьте петрушкой и подавайте. Остатки можно хранить в герметичной посуде до 4 дней. Для разогрева подойдёт микроволновка.

Уточнения

