Так готовили бабушки — теперь готовят занятые мамы: рецепт, который не подводит

Иногда самые простые рецепты становятся самыми тёплыми воспоминаниями. Одно из таких блюд — запечённая курица с рисом. Много лет назад его готовили мамы и бабушки: выкладывали в одну форму куриные кусочки, сырой рис и приправы, отправляли всё в духовку — и дом наполнялся уютным ароматом, от которого невозможно было оторваться. Это была кулинария без спешки и лишней суеты, где главным была забота.
Времена меняются, и подход к приготовлению блюд тоже. В обновлённой версии рецепта сохраняется главное — простота и насыщенность вкуса, но добавляется удобство. Всё также используется минимум посуды: одна миска, одна форма для запекания. Но теперь нет необходимости стоять у плиты — всё готовится в духовке. Нужно лишь собрать ингредиенты, отправить их запекаться и дождаться, пока ужин будет готов. Никакой рутины — только ароматный результат.
Это блюдо — настоящий кулинарный универсал. Оно подойдёт для будничного ужина и уютного воскресного обеда. За счёт базовых ингредиентов и лёгкой технологии его удобно готовить даже наспех. В процессе участвуют всего две ёмкости — миска и форма, так что уборка после готовки займёт считанные минуты.
Один из плюсов блюда — его гибкость. Вместо куриных бёдер подойдут грудки без кожи и костей. В последние 15 минут можно добавить овощи: морковь, сладкий перец, зелёный горошек — они добавят цвета и пользы. Любители пряностей могут использовать заатар, а для сливочности стоит за 10 минут до готовности посыпать всё тёртым сыром. Моцарелла или пармезан придадут блюду аппетитную корочку.
Хотя запечённая курица с рисом самодостаточна, её вкус можно интересно дополнить. Прекрасно подойдут ближневосточные салаты — фатуш или ливанский салат из капусты. Также в качестве аккомпанемента подойдёт ложка густого натурального йогурта. Он освежит вкус и добавит контраст.
Время подготовки: 25 минут
Время приготовления: 60 минут
Порции: 8
Для курицы:
3 ст. ложки оливкового масла
6 зубчиков чеснока, измельчённые
1 ст. ложка паприки
2 ч. ложки сушёного орегано
2 ч. ложки сушёного тимьяна
1,5 ч. ложки соли
1,5 ч. ложки свежемолотого чёрного перца
¼ ч. ложки порошка куркумы
8 куриных бёдер без костей и кожи (примерно 1,5 кг)
Свежая петрушка — по желанию, для подачи
Для риса:
1,5 чашки риса басмати, промытого и высушенного
1 ст. ложка оливкового масла
1 маленький жёлтый лук, мелко нарезанный
½ ч. ложки соли
¼ ч. ложки свежемолотого чёрного перца
2 чашки кипящей воды
Разогрейте духовку до 190°C.
В большой миске смешайте все специи, чеснок и масло. Добавьте курицу и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на 20 минут при комнатной температуре.
В форме для запекания (23x33 см) соедините рис, масло, лук, соль, перец и горячую воду. Перемешайте.
Выложите курицу поверх риса в один слой. Добавьте немного оставшегося маринада.
Накройте форму фольгой и запекайте 45 минут.
Снимите фольгу и запекайте ещё 15 минут до румяной корочки.
Выньте из духовки, временно отложите курицу и взрыхлите рис вилкой. Верните курицу сверху, украсьте петрушкой и подавайте.
Остатки можно хранить в герметичной посуде до 4 дней. Для разогрева подойдёт микроволновка.
