История успеха шеф-повара Сальво Ло Кастро: от Gatto Blue до мировых лидеров

Секрет в спокойствии: как шеф-повар создаёт кулинарные шедевры для знаменитостей

Шеф-повар Сальво Ло Кастро когда-то готовил блюда для мировых лидеров и звезд кино. Сегодня он оставил жизнь в Риме и обосновался в Нью-Йорке, где открыл свой ресторан на Спринг-стрит.

Ло Кастро считает, что секрет его успеха заключается в том, что он готовит от души.

"Ресторан — это мой дом, а люди, которые приходят к нам, — это гости", — говорит он.

В своём новом ресторане Casasalvo он предлагает блюда, которые готовил для папы римского. Его специальная паста по рецепту матери и феттучини "Казасальво" теперь предлагаются гостям.

Он уверяет, что когда спокоен и сосредоточен на еде, то создает настоящие кулинарные шедевры.

Сальво Ло Кастро начал готовить в 12 лет, когда завел дружбу с шеф-поваром ресторана Gatto Blue.

"Я целыми днями торчал на кухне", — вспоминает он с улыбкой.

После кулинарной школы он стал работать на роскошных курортах итальянского острова, включая знаменитый дворец Сан-Доменико в Таормине, где проходили съемки второго сезона "Белого лотоса" и где отдыхали Джефф Безос и Лорен Санчес, пишет New York Post.

"Я горжусь тем, что родом из маленького городка, а теперь готовлю для всего мира", — говорит Ло Кастро.

Уточнения

Белый лотос (англ The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера сериала состоялась 11 июля 2021 года на канале HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Наташа Ротвелл и Стив Зан.



