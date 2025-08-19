Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению

История успеха шеф-повара Сальво Ло Кастро: от Gatto Blue до мировых лидеров

Секрет в спокойствии: как шеф-повар создаёт кулинарные шедевры для знаменитостей
Еда

Шеф-повар Сальво Ло Кастро когда-то готовил блюда для мировых лидеров и звезд кино.  Сегодня он оставил жизнь в Риме и обосновался в Нью-Йорке, где открыл свой ресторан на Спринг-стрит.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Ло Кастро считает, что секрет его успеха заключается в том, что он готовит от души.

"Ресторан — это мой дом, а люди, которые приходят к нам, — это гости", — говорит он.

В своём новом ресторане Casasalvo он предлагает блюда, которые готовил для папы римского. Его специальная паста по рецепту матери и феттучини "Казасальво" теперь предлагаются гостям.

Он уверяет, что когда спокоен и сосредоточен на еде, то создает настоящие кулинарные шедевры.

Сальво Ло Кастро начал готовить в 12 лет, когда завел дружбу с шеф-поваром ресторана Gatto Blue.

"Я целыми днями торчал на кухне", — вспоминает он с улыбкой.

После кулинарной школы он стал работать на роскошных курортах итальянского острова, включая знаменитый дворец Сан-Доменико в Таормине, где проходили съемки второго сезона "Белого лотоса" и где отдыхали Джефф Безос и Лорен Санчес, пишет New York Post.

"Я горжусь тем, что родом из маленького городка, а теперь готовлю для всего мира", — говорит Ло Кастро.

Уточнения

Белый лотос (англ  The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера сериала состоялась 11 июля 2021 года на канале HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Наташа Ротвелл и Стив Зан.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Борьба с грязью на стеклах: 6 проверенных домашних средств для очистки
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.