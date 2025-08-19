Найдутся в каждом доме: эти продукты помогут вам повернуть время вспять

Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение

Еда

Доктор Майкл Азиз, сертифицированный терапевт из Нью-Йорка и специалист по регенеративной медицине, уверен, что продукты, которые могут помочь вам замедлить старение, уже есть у вас в доме.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ продукты с полезными жирами

Антивозрастные продукты

В интервью The New York Post он поделился списком продуктов, которые могут помочь улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Азиз подчеркивает, что эти продукты действительно могут "повернуть время вспять".

Листовая зелень

Зеленые листовые овощи, шпинат, кудрявая капуста и мангольд богаты витаминами A, C и K. Они поддерживают здоровье мозга и помогают защитить от возрастного снижения умственных способностей.

Орехи

Грецкие орехи, миндаль и бразильские орехи содержат полезные жиры, витамин E и антиоксиданты. Эти орехи полезны для сердца и могут продлить жизнь на четыре года. Однако будьте осторожны с бразильскими орехами, чтобы не было избытка селена!

Жирная рыба

Лосось, сардины и скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D. Если есть рыбу три-четыре раза в неделю, это тоже может помочь увеличить продолжительность жизни на четыре года.

Ягоды

Черника, клубника и малина богаты антиоксидантами, которые уменьшают окислительный стресс и воспаление, поддерживая долголетие.

Темный шоколад

Содержит флавоноиды, улучшающие кровоток и защищающие кожу от UV-лучей. Лучше выбирать шоколад с 70% какао и выше, чтобы получить все преимущества.

Йогурт и кисломолочные продукты

Богаты пробиотиками, которые укрепляют иммунитет и уменьшают воспаление. Здоровье кишечника считается ключевым фактором долголетия.

Овощи семейства крестоцветных

Брокколи, брюссельская и цветная капуста также полезны — они содержат сульфорафан и другие соединения, способствующие детоксикации и потенциально защищающие от некоторых заболеваний.

Уточнения

Манго́льд (от нем. Mangold; лат. Bēta vulgāris subsp. vulgaris var. vulgaris) — двулетнее травянистое растение; подвид свёклы обыкновенной. Родственен сахарной, кормовой и обыкновенной свёкле.



