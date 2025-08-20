Шоколадное совершенство: вот что нужно добавить в печенье, чтобы получить идеальный вкус

Шоколадное печенье с секретом: добавьте фундук — вкус, который вы запомните навсегда

Печенье — это не просто десерт, а настоящая кулинарная магия. Когда хочется побаловать себя чем-то сладким, угостить гостей или порадовать детей, этот рецепт станет вашим спасением. Нежное шоколадное печенье с хрустящими кусочками фундука — идеальное сочетание вкусов.

Ингредиенты

Вес: около 1 кг.

1 стакан размягчённого сливочного масла

1 стакан сахара

2 яйца

2 стручка ванили

1 ч. л. пищевой соды

щепотка соли

2,5 стакана муки

1 стакан крупно нарезанного фундука

200 г шоколадной крошки

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. В миксере взбейте масло с сахаром до получения воздушной массы. По одному добавляйте яйца. Уменьшите скорость миксера и введите ваниль, соду, соль и муку. Перемешайте тесто лопаточкой, добавив фундук и шоколад. Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, оставляя пространство между ними. Выпекайте 13-16 минут, пока печенье не станет золотистым. Дайте печенью остыть на противне, а затем переложите его на решётку.

Советы

Для более твёрдого печенья увеличьте время выпекания на 2 минуты. После этого дайте ему полностью остыть.

Используйте любые орехи или вовсе обойдитесь без них.

Шоколад можно выбрать по вкусу: молочный, тёмный или горький.

Храните готовое печенье в герметичном контейнере, чтобы оно оставалось свежим и хрустящим.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

