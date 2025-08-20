Шоколадное совершенство: вот что нужно добавить в печенье, чтобы получить идеальный вкус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Еда

Печенье — это не просто десерт, а настоящая кулинарная магия. Когда хочется побаловать себя чем-то сладким, угостить гостей или порадовать детей, этот рецепт станет вашим спасением. Нежное шоколадное печенье с хрустящими кусочками фундука — идеальное сочетание вкусов.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Молоко

Ингредиенты

Вес: около 1 кг.

  • 1 стакан размягчённого сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 2 яйца
  • 2 стручка ванили
  • 1 ч. л. пищевой соды
  • щепотка соли
  • 2,5 стакана муки
  • 1 стакан крупно нарезанного фундука
  • 200 г шоколадной крошки

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. В миксере взбейте масло с сахаром до получения воздушной массы.
  3. По одному добавляйте яйца.
  4. Уменьшите скорость миксера и введите ваниль, соду, соль и муку.
  5. Перемешайте тесто лопаточкой, добавив фундук и шоколад.
  6. Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, оставляя пространство между ними.
  7. Выпекайте 13-16 минут, пока печенье не станет золотистым.
  8. Дайте печенью остыть на противне, а затем переложите его на решётку.

Советы

  • Для более твёрдого печенья увеличьте время выпекания на 2 минуты. После этого дайте ему полностью остыть.
  • Используйте любые орехи или вовсе обойдитесь без них.
  • Шоколад можно выбрать по вкусу: молочный, тёмный или горький.
  • Храните готовое печенье в герметичном контейнере, чтобы оно оставалось свежим и хрустящим.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
