Шоколадное совершенство: вот что нужно добавить в печенье, чтобы получить идеальный вкус

Печенье — это не просто десерт, а настоящая кулинарная магия. Когда хочется побаловать себя чем-то сладким, угостить гостей или порадовать детей, этот рецепт станет вашим спасением. Нежное шоколадное печенье с хрустящими кусочками фундука — идеальное сочетание вкусов.
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ингредиенты
Вес: около 1 кг.
1 стакан размягчённого сливочного масла
1 стакан сахара
2 яйца
2 стручка ванили
1 ч. л. пищевой соды
щепотка соли
2,5 стакана муки
1 стакан крупно нарезанного фундука
200 г шоколадной крошки
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 °C.
В миксере взбейте масло с сахаром до получения воздушной массы.
По одному добавляйте яйца.
Уменьшите скорость миксера и введите ваниль, соду, соль и муку.
Перемешайте тесто лопаточкой, добавив фундук и шоколад.
Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, оставляя пространство между ними.
Выпекайте 13-16 минут, пока печенье не станет золотистым.
Дайте печенью остыть на противне, а затем переложите его на решётку.
Советы
Для более твёрдого печенья увеличьте время выпекания на 2 минуты. После этого дайте ему полностью остыть.
Используйте любые орехи или вовсе обойдитесь без них.
Шоколад можно выбрать по вкусу: молочный, тёмный или горький.
Храните готовое печенье в герметичном контейнере, чтобы оно оставалось свежим и хрустящим.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.