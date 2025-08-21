Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли

Шоколадный пирог тает во рту: секрет идеальной пропитки из сиропа раскрыт

Рецепт шоколадного пирога: добиваемся нежной текстуры и насыщенного вкуса
2:31
Еда

Кто сможет устоять перед соблазном ароматного, пропитанного сиропом шоколадного пирога? Этот десерт покоряет своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Чтобы пирог оставался влажным, но не разваливался, его пропитывают тёплым сиропом сразу после выпечки. Важно дать ему полностью остыть перед подачей, чтобы он стал ещё более аппетитным.

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколадный пирог

Ингредиенты

На 16 порций

Для теста

  • 250 г сливочного масла + немного для смазывания формы
  • 200 мл воды
  • 50 мл бренди или коньяка (по желанию)
  • 400 г сахара
  • 80 г какао-порошка (плюс немного для посыпки формы)
  • 5 яиц
  • 250 г муки
  • 40 г разрыхлителя

Для сиропа

  • 500 г сахара
  • 1 л воды
  • 125 г какао-порошка

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C, используя режимы верхнего и нижнего нагрева. Форму для выпечки (35 см) смажьте маслом и присыпьте какао.
  2. В кастрюле растопите масло, добавьте воду, ликёр и сахар. Постоянно помешивайте венчиком, пока сахар не растворится. Важно не перегревать смесь, чтобы ингредиенты просто хорошо соединились.
  3. Снимите кастрюлю с огня, добавьте какао и тщательно перемешайте до полного растворения.
  4. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая венчиком. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородности.
    Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте на средней решётке около 40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
  5. Пока пирог печётся, приготовьте сироп. В кастрюле смешайте сахар, воду и какао-порошок. Доведите до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  6. Снимите сироп с огня и дайте ему остыть.
  7. После выпечки достаньте пирог из духовки и сразу полейте тёплым сиропом.
  8. Оставьте в форме минимум на час, чтобы пирог полностью пропитался и остыл.
  9. Нарежьте на квадратики и подавайте.

Этот шоколадный пирог — идеальное лакомство для чаепития или праздничного стола, пишет kathimerini.gr. Его насыщенный вкус и нежная текстура никого не оставят равнодушным.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Последние материалы
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
В США спрогнозировали значительный рост цен на золото
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.