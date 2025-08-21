Шоколадный пирог тает во рту: секрет идеальной пропитки из сиропа раскрыт

Кто сможет устоять перед соблазном ароматного, пропитанного сиропом шоколадного пирога? Этот десерт покоряет своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Чтобы пирог оставался влажным, но не разваливался, его пропитывают тёплым сиропом сразу после выпечки. Важно дать ему полностью остыть перед подачей, чтобы он стал ещё более аппетитным.
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколадный пирог
Ингредиенты
На 16 порций
Для теста
250 г сливочного масла + немного для смазывания формы
200 мл воды
50 мл бренди или коньяка (по желанию)
400 г сахара
80 г какао-порошка (плюс немного для посыпки формы)
5 яиц
250 г муки
40 г разрыхлителя
Для сиропа
500 г сахара
1 л воды
125 г какао-порошка
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C, используя режимы верхнего и нижнего нагрева. Форму для выпечки (35 см) смажьте маслом и присыпьте какао.
В кастрюле растопите масло, добавьте воду, ликёр и сахар. Постоянно помешивайте венчиком, пока сахар не растворится. Важно не перегревать смесь, чтобы ингредиенты просто хорошо соединились.
Снимите кастрюлю с огня, добавьте какао и тщательно перемешайте до полного растворения.
По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая венчиком. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородности. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте на средней решётке около 40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
Пока пирог печётся, приготовьте сироп. В кастрюле смешайте сахар, воду и какао-порошок. Доведите до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
Снимите сироп с огня и дайте ему остыть.
После выпечки достаньте пирог из духовки и сразу полейте тёплым сиропом.
Оставьте в форме минимум на час, чтобы пирог полностью пропитался и остыл.
Нарежьте на квадратики и подавайте.
Этот шоколадный пирог — идеальное лакомство для чаепития или праздничного стола, пишет kathimerini.gr. Его насыщенный вкус и нежная текстура никого не оставят равнодушным.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.