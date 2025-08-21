Шоколадный пирог тает во рту: секрет идеальной пропитки из сиропа раскрыт

Рецепт шоколадного пирога: добиваемся нежной текстуры и насыщенного вкуса

Еда

Кто сможет устоять перед соблазном ароматного, пропитанного сиропом шоколадного пирога? Этот десерт покоряет своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Чтобы пирог оставался влажным, но не разваливался, его пропитывают тёплым сиропом сразу после выпечки. Важно дать ему полностью остыть перед подачей, чтобы он стал ещё более аппетитным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколадный пирог

Ингредиенты

На 16 порций

Для теста

250 г сливочного масла + немного для смазывания формы

200 мл воды

50 мл бренди или коньяка (по желанию)

400 г сахара

80 г какао-порошка (плюс немного для посыпки формы)

5 яиц

250 г муки

40 г разрыхлителя

Для сиропа

500 г сахара

1 л воды

125 г какао-порошка

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C, используя режимы верхнего и нижнего нагрева. Форму для выпечки (35 см) смажьте маслом и присыпьте какао. В кастрюле растопите масло, добавьте воду, ликёр и сахар. Постоянно помешивайте венчиком, пока сахар не растворится. Важно не перегревать смесь, чтобы ингредиенты просто хорошо соединились. Снимите кастрюлю с огня, добавьте какао и тщательно перемешайте до полного растворения. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая венчиком. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородности.

Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте на средней решётке около 40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Пока пирог печётся, приготовьте сироп. В кастрюле смешайте сахар, воду и какао-порошок. Доведите до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите сироп с огня и дайте ему остыть. После выпечки достаньте пирог из духовки и сразу полейте тёплым сиропом. Оставьте в форме минимум на час, чтобы пирог полностью пропитался и остыл. Нарежьте на квадратики и подавайте.

Этот шоколадный пирог — идеальное лакомство для чаепития или праздничного стола, пишет kathimerini.gr. Его насыщенный вкус и нежная текстура никого не оставят равнодушным.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

