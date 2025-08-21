Арбузная лотерея закончилась: выбираем спелый арбуз без промахов — 4 проверенных метода

Секреты спелого арбуза: выбираем лучший вкус по цвету, весу и звуку и полоскам на кожуре

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время изобилия фруктов, среди которых особое место занимает арбуз. Этот сочный и сладкий плод становится настоящим лакомством, но не всегда удаётся выбрать идеальный арбуз. В этой статье мы поделимся несколькими простыми способами, которые помогут вам всегда находить самые сладкие и спелые арбузы.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Как определить спелость арбуза

Вес. Один из самых простых способов выбрать хороший арбуз — обратить внимание на его вес. Хороший арбуз должен быть тяжёлым для своего размера. Это означает, что если вы видите большой арбуз, который легко поднять, скорее всего, он не дозрел. Тяжёлый арбуз — признак того, что он содержит больше воды и, следовательно, будет более сладким. Цвет. При выборе арбуза обратите внимание на его цвет. Переверните арбуз и посмотрите на место, где он касался земли во время роста. Это пятно должно быть слегка желтоватым. Такой цвет указывает на то, что арбуз дозрел и накопил достаточно сладости. Если пятно белое, значит, арбуз ещё не готов к употреблению и, вероятно, будет безвкусным. Звук. Ещё один способ проверить спелость арбуза — постучать по нему. Если вы слышите глубокий и глухой звук, это хороший знак. Такой арбуз уже созрел и готов к употреблению. Если же звук короткий и резкий, скорее всего, арбуз ещё не дозрел. Правило двух пальцев. Если вы хотите выбрать арбуз без лишних усилий, воспользуйтесь правилом двух пальцев. Возьмите арбуз и положите указательный и средний пальцы одной руки на одну из самых зелёных полосок. Если ваши пальцы свободно помещаются внутри этой полоски, значит, арбуз спелый.

Следуя этим простым советам, вы всегда сможете выбрать самый сладкий и спелый арбуз, уверяет athensvoice.gr. Наслаждайтесь этим летним лакомством и делитесь своими впечатлениями!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

