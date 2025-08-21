Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
2:41
Этот рецепт придаёт томатному соку приятную сладость и компенсирует кислотность томатов благодаря красному или бордовому перцу.
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
томатный сок
Для приготовления вам понадобится:
- 3 кг помидоров
- 500 г красного или бордового перца
- 30 г соли (1 ст. л.)
- 90 г сахара (3 ст. л.)
Инструкция по приготовлению
- Помидоры тщательно вымойте, нарежьте крупными кусками и удалите плодоножки. Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте на половинки или четвертинки.
- Пропустите помидоры через соковыжималку. Если у вас нет соковыжималки, измельчите помидоры блендером или мясорубкой, а затем процедите через марлю.
- Перелейте полученный сок в кастрюлю, добавьте сахар и соль.
- Доведите сок до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой 15 минут. Пену снимать не нужно.
- Разлейте горячий сок по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте в полотенце до полного остывания, советует vkcad.cz.
Простой томатный сок на 1 литр
Этот базовый рецепт включает только помидоры и соль. Для приготовления 1 литра сока вам понадобится:
- 1500 г помидоров
- 15 г соли (1 ч. л.)
- 3 г сахара (по желанию)
Инструкция
- Помидоры вымойте, нарежьте и пропустите через соковыжималку. Если соковыжималки нет, измельчите помидоры блендером или мясорубкой и процедите через марлю.
- Перелейте сок в кастрюлю, доведите до кипения.
- Добавьте соль и, если хотите, сахар. Варите ещё 5 минут.
- Разлейте горячий сок по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.
Томатный сок с ароматными специями
Для более насыщенного вкуса можно добавить специи. Вам понадобится:
- 1500 г помидоров
- 15 г соли (1 ч. л.)
- 3 г сахара (по желанию)
- 1 острый перец (по желанию)
- 1 лавровый лист (по желанию)
Инструкция
- Измельчите помидоры блендером или мясорубкой и процедите через марлю.
- Перелейте сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар, острый перец и лавровый лист.
- Доведите сок до кипения, уменьшите огонь и варите 10 минут.
- Удалите специи перед розливом и разлейте сок по стерилизованным банкам.
Уточнения
Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру