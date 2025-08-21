Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает

Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда

Этот рецепт придаёт томатному соку приятную сладость и компенсирует кислотность томатов благодаря красному или бордовому перцу.

томатный сок
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
томатный сок

Для приготовления вам понадобится:

  • 3 кг помидоров
  • 500 г красного или бордового перца
  • 30 г соли (1 ст. л.)
  • 90 г сахара (3 ст. л.)

Инструкция по приготовлению

  1. Помидоры тщательно вымойте, нарежьте крупными кусками и удалите плодоножки. Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте на половинки или четвертинки.
  2. Пропустите помидоры через соковыжималку. Если у вас нет соковыжималки, измельчите помидоры блендером или мясорубкой, а затем процедите через марлю.
  3. Перелейте полученный сок в кастрюлю, добавьте сахар и соль.
  4. Доведите сок до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой 15 минут. Пену снимать не нужно.
  5. Разлейте горячий сок по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте в полотенце до полного остывания, советует vkcad.cz.

Простой томатный сок на 1 литр

Этот базовый рецепт включает только помидоры и соль. Для приготовления 1 литра сока вам понадобится:

  • 1500 г помидоров
  • 15 г соли (1 ч. л.)
  • 3 г сахара (по желанию)

Инструкция

  1. Помидоры вымойте, нарежьте и пропустите через соковыжималку. Если соковыжималки нет, измельчите помидоры блендером или мясорубкой и процедите через марлю.
  2. Перелейте сок в кастрюлю, доведите до кипения.
  3. Добавьте соль и, если хотите, сахар. Варите ещё 5 минут.
  4. Разлейте горячий сок по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Томатный сок с ароматными специями

Для более насыщенного вкуса можно добавить специи. Вам понадобится:

  • 1500 г помидоров
  • 15 г соли (1 ч. л.)
  • 3 г сахара (по желанию)
  • 1 острый перец (по желанию)
  • 1 лавровый лист (по желанию)

Инструкция

  1. Измельчите помидоры блендером или мясорубкой и процедите через марлю.
  2. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар, острый перец и лавровый лист.
  3. Доведите сок до кипения, уменьшите огонь и варите 10 минут.
  4. Удалите специи перед розливом и разлейте сок по стерилизованным банкам.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
