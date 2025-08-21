Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает

Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт придаёт томатному соку приятную сладость и компенсирует кислотность томатов благодаря красному или бордовому перцу.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers томатный сок

Для приготовления вам понадобится:

3 кг помидоров

500 г красного или бордового перца

30 г соли (1 ст. л.)

90 г сахара (3 ст. л.)

Инструкция по приготовлению

Помидоры тщательно вымойте, нарежьте крупными кусками и удалите плодоножки. Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте на половинки или четвертинки. Пропустите помидоры через соковыжималку. Если у вас нет соковыжималки, измельчите помидоры блендером или мясорубкой, а затем процедите через марлю. Перелейте полученный сок в кастрюлю, добавьте сахар и соль. Доведите сок до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой 15 минут. Пену снимать не нужно. Разлейте горячий сок по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте в полотенце до полного остывания, советует vkcad.cz.

Простой томатный сок на 1 литр

Этот базовый рецепт включает только помидоры и соль. Для приготовления 1 литра сока вам понадобится:

1500 г помидоров

15 г соли (1 ч. л.)

3 г сахара (по желанию)

Инструкция

Помидоры вымойте, нарежьте и пропустите через соковыжималку. Если соковыжималки нет, измельчите помидоры блендером или мясорубкой и процедите через марлю. Перелейте сок в кастрюлю, доведите до кипения. Добавьте соль и, если хотите, сахар. Варите ещё 5 минут. Разлейте горячий сок по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Томатный сок с ароматными специями

Для более насыщенного вкуса можно добавить специи. Вам понадобится:

1500 г помидоров

15 г соли (1 ч. л.)

3 г сахара (по желанию)

1 острый перец (по желанию)

1 лавровый лист (по желанию)

Инструкция

Измельчите помидоры блендером или мясорубкой и процедите через марлю. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар, острый перец и лавровый лист. Доведите сок до кипения, уменьшите огонь и варите 10 минут. Удалите специи перед розливом и разлейте сок по стерилизованным банкам.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров).

